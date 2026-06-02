Об этом Глава государства заявил на совещании по развитию города Алатау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Реализация проекта предполагает значительные капитальные и операционные затраты, что, в свою очередь, требует формирования стабильной, предсказуемой доходной базы. Текущая финансово-экономическая модель имеет определенные риски с точки зрения покрытия будущих расходов.

Приток инвестиций и развитие бизнеса, на что делается ставка, – это не гарантированный источник доходов, а всего лишь прогноз и ожидание.

Кроме того, предусмотренные преференции на первоначальном этапе снизят налоговую отдачу.

Это грозит структурным разрывом, когда расходы на развитие и содержание города необходимы сразу, а доходы либо отложены во времени, либо изначально занижены.

«Поэтому Совету по развитию Алатау совместно с Администрацией города предстоит разработать эффективную финансово-экономическую модель долгосрочного устойчивого развития. Параллельно необходимо утвердить основополагающие документы стратегического планирования города. Инвесторы, партнеры, граждане должны понимать, каким будет Алатау через 10, 20 и 30 лет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления. Таковы ключевые ориентиры.