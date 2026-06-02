Токаев: Alatau City станет первым полностью цифровым городом

Президент,Цифровизация
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на совещании по развитию города Алатау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

По словам Президента, инфраструктура, городские сервисы и экономика будут интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления»

Реализация проекта предполагает значительные капитальные и операционные затраты, что, в свою очередь, требует формирования стабильной, предсказуемой доходной базы. Текущая финансово-экономическая модель имеет определенные риски с точки зрения покрытия будущих расходов.

Приток инвестиций и развитие бизнеса, на что делается ставка, – это не гарантированный источник доходов, а всего лишь прогноз и ожидание.

Кроме того, предусмотренные преференции на первоначальном этапе снизят налоговую отдачу.

Это грозит структурным разрывом, когда расходы на развитие и содержание города необходимы сразу, а доходы либо отложены во времени, либо изначально занижены.

«Поэтому Совету по развитию Алатау совместно с Администрацией города предстоит разработать эффективную финансово-экономическую модель долгосрочного устойчивого развития. Параллельно необходимо утвердить основополагающие документы стратегического планирования города. Инвесторы, партнеры, граждане должны понимать, каким будет Алатау через 10, 20 и 30 лет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления. Таковы ключевые ориентиры.

«Все стратегические документы (долгосрочный план, мастер-план и стратегия развития) необходимо принять до конца 2026 года, чтобы уже со следующего года приступить к активной фазе развития города. В реализации столь крупных долгосрочных проектов огромное значение имеет быстрое, форсированное и, главное, успешное начало данного процесса. Начнем тянуть резину – считайте, дело пропало», - подчеркнул Глава государства.

#город #Токаев #развитие #Алатау сити

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
В Актау откроется консульство РФ
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Пакет важнейших законов
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Проводник цифровой повестки
Новая модель диалога государства и общества
Ребенок нуждается в помощи государства
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
«Водный след» столичного школьника
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Токаев: Основной закон должен быть движущей силой развития …
Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства
О проблеме с землей для застройки Alatau city высказался То…
Президент поручил изучить вопрос скоростного транспорта, со…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]