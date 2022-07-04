Официально
Депутаты Мажилиса посетили Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек»

Проблемы пациентов столичного Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» выслушали сегодня депутаты Мажилиса Джамиля Нурманбетова, Лариса Павловец и Бауржан Сартбаев.

Учреждение, в котором круглый год получают уход и медобслуживание особенные дети с психоневрологическими патологиями с 3 до 18 лет, нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, нелегкий труд сотрудников требует достойной, более высокой оплаты, считают мажилисмены.

Ознакомившись с условиями проживания и лечения детей, побеседовав с коллективом Центра, депутата Лариса Павловец сообщила, что необходимо в том числе пересмотреть штат и увеличить количество педагогов. Нужно также оснастить все кабинеты видеокамерами.

В свою очередь депутат Бауржан Сартпаев предложил обновить медицинское оборудование и спортивный инвентарь.

– Многое здесь устарело и требует обновления. Размер заработной платы, которую получают сотрудники, невелик. Да, в последнее время их оклады выросли на 30 процентов, но это не является значительным достижением, и в ближайшее время мы поднимем этот вопрос. Со своей стороны будем способствовать выделению дополнительных средств, – отметил он.

О том, какую работу проводят парламентарии по строительству инклюзивного общества, проинформировала в ходе встречи председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Джамиля Нурманбетова. Депутат рассказала о принятых Парламентом законах по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, об инклюзивном образовании, о правах ребенка, в котором предусмотрена норма о создании реабилитационных центров. Все эти законопроекты разработаны депутатами Парламента, членами нашего Комитета, уточнила мажилисмен.

Подводя итоги встречи, мажилисмены заверили, что будут держать на контроле решение указанных вопросов. Ряд из них депутаты намерены озвучить перед местными исполнительными и представительными органами.

Популярное

Все
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Тридцать лет на страже национальных интересов
«Домик Петра I» – из Казахстана
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Хлеб на столе
Эпоха Андриасяна
Задержали за взятку
Казахстан как центр медицинского туризма
Акцент на аналитику
Перспективы мегаполиса
Объединяя души и сердца
Разговор с министром
По вопросам развития науки
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
Реликвии, доступные всем
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Официально
В центре внимания мажилисменов в регионах – решение социаль…
Официально
Е. Тугжанов принял участие в открытии Международного нейрох…
Официально
В Карагандинской области на базе учебного центра «Спасск» Р…
Официально
Урологи из Турции в столичной больнице проведут операции ма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]