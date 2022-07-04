Депутаты Мажилиса посетили Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек»

Проблемы пациентов столичного Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» выслушали сегодня депутаты Мажилиса Джамиля Нурманбетова, Лариса Павловец и Бауржан Сартбаев.

Учреждение, в котором круглый год получают уход и медобслуживание особенные дети с психоневрологическими патологиями с 3 до 18 лет, нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, нелегкий труд сотрудников требует достойной, более высокой оплаты, считают мажилисмены.

Ознакомившись с условиями проживания и лечения детей, побеседовав с коллективом Центра, депутата Лариса Павловец сообщила, что необходимо в том числе пересмотреть штат и увеличить количество педагогов. Нужно также оснастить все кабинеты видеокамерами.

В свою очередь депутат Бауржан Сартпаев предложил обновить медицинское оборудование и спортивный инвентарь.

– Многое здесь устарело и требует обновления. Размер заработной платы, которую получают сотрудники, невелик. Да, в последнее время их оклады выросли на 30 процентов, но это не является значительным достижением, и в ближайшее время мы поднимем этот вопрос. Со своей стороны будем способствовать выделению дополнительных средств, – отметил он.

О том, какую работу проводят парламентарии по строительству инклюзивного общества, проинформировала в ходе встречи председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Джамиля Нурманбетова. Депутат рассказала о принятых Парламентом законах по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, об инклюзивном образовании, о правах ребенка, в котором предусмотрена норма о создании реабилитационных центров. Все эти законопроекты разработаны депутатами Парламента, членами нашего Комитета, уточнила мажилисмен.

Подводя итоги встречи, мажилисмены заверили, что будут держать на контроле решение указанных вопросов. Ряд из них депутаты намерены озвучить перед местными исполнительными и представительными органами.