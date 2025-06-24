«Голос Турана-2025» собирает друзей

Культура,Музыка
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Международный фестиваль казахской песни «Голос Турана-2025» стал визитной карточкой Туркестана, собирая под своим шаныраком любителей этнической музыки.

фото пресс-службы облакимата

На открытой сцене комплекса «Караван Сарай» солисты и музыкальные группы со всего мира исполнили песни на казахском языке. Сценическое шоу региональных талантов и голоса отечественных артистов добавили очарования вечеру. Участниками конкурса стали профессиональные певцы из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, России (Татарстан, Башкортостан, Тува), Турции, Португалии, Румынии, Италии, ЮАР, Сан-Марино, Кубы, Эквадора, Болгарии, Туниса и Индонезии.

Проект, который в этом году проводился в шестой раз, организован Туркестанским областным управлением культуры, областным центром культуры и народного творчества. Его задача – пропаганда лучших произведений казахстанских авторов и казахского языка, а также духовной столицы тюркского мира – древнего Туркестана. Участники фестиваля исполнили казахские песни вместе с известными артистами Казахстана.

Выступление оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли Мейрамбек Беспаев, Сакен Майгазиев, Маржан Арапбаева, Молдир Ауель­бекова, Мархаба Саби, Али Окапов, Баглан Омаров, Ерген Айтымбетов.

Обладателем Гран-при конкурса стал Винченцо Кантьелло (Италия). Первое место заняла Аннис Батиста (Куба), второе – Паула Кондор (Эквадор), третье место разделили Илария Феррари (Сан-Марино) и Анисса Анастасия Аю (Индонезия). Специального приза акима Туркестанской области за лучшую аранжировку песни удостоен Габбише Аймен (Тунис).

На заключительном гала-концерте наряду с победителями и лауреатами фестиваля выступили казахстанские исполнители Казыбек Курайш, Газизхан Шекербеков, группа Melomen и португальская певица Лара Алейшо.

#музыка #Туркестанская область #фестиваль #Голос Турана

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