В Уральске запущена в эксплуатацию новая электроподстанция напряжением 110⁄10 кВ, призванная обеспечить бесперебойным электроснабжением порядка 120 тысяч жителей северо-восточной части областного центра.
Сооружение этого важного объекта, направленного на улучшение инженерной инфраструктуры ЖКХ и повышение качества жизни жителей семи микрорайонов Уральска, а также надежности электроснабжения ряда промышленных зон, началось в прошлом году. На эти цели было выделено 3,2 млрд тенге из республиканского бюджета и 190 млн тенге – из местной казны.
На подстанции установлены два силовых трансформатора, шесть воздушных линий электропередачи общей протяженностью 300 метров, четыре анкерные опоры. Современное высоковольтное оборудование изготовлено казахстанским производителем – компанией Alageum Electric. На территории подстанции расположены ремонтная база с боксами для автомобилей и административно-бытовой корпус. После полного ввода объекта в эксплуатацию он перейдет на баланс ТОО «Западно-Казахстанская РЭК».
В целом генерируемой в регионе электроэнергии достаточно для того, чтобы полностью обеспечить ею все население, социальные и промышленные объекты. Основная проблема заключается в изношенности электросетей, из-за чего происходят сбои в электроснабжении потребителей.
– Изношенность электросетей на сегодня для нас актуальный вопрос, – отметил аким области Нариман Турегалиев. – Для его решения составлен комплексный план до 2035 года, выполнение которого позволит закрыть «узкие места» в энергетике. В ближайшее время планируем обеспечить собственной электроэнергией Жанибекский и Бокейординский районы