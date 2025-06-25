Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сооружение этого важного объекта, направленного на улучшение инженерной инфраструктуры ЖКХ и повышение качества жизни жителей семи микрорайонов Уральска, а также надежности электроснабжения ряда промышленных зон, началось в прошлом году. На эти цели было выделено 3,2 млрд тенге из республиканского бюджета и 190 млн тенге – из местной казны.

На подстанции установлены два силовых трансформатора, шесть воздушных линий электропередачи общей протяженностью 300 метров, четыре анкерные опоры. Современное высоковольтное оборудование изготовлено казахстанским производителем – компанией Alageum Electric. На территории подстанции расположены ремонтная база с боксами для автомобилей и административно-бытовой корпус. После полного ввода объекта в эксплуатацию он перейдет на баланс ТОО «Западно-Казахстанская РЭК».

В целом генерируемой в регионе электроэнергии достаточно для того, чтобы полностью обеспечить ею все население, социальные и промышленные объекты. Основная проблема заключается в изношенности электросетей, из-за чего происходят сбои в электроснабжении потребителей.

– Изношенность электросетей на сегодня для нас актуальный вопрос, – отметил аким области Нариман Туре­галиев. – Для его решения составлен комплексный план до 2035 года, выполнение которого позволит закрыть «узкие места» в энергетике. В ближайшее время планируем обеспечить собственной электро­энергией Жанибекский и Бокейординский районы