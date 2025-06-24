- С 13 июня в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации по причине сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, Авиационной администрацией Казахстана запрещено казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства 6 стран – Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Сирия и Ливан. В связи с этим, авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки на Ближний Восток, не осуществляют свои рейсы в воздушном пространстве данных стран и совершают перелет в обход, - говорится в информации.