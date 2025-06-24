Казахстан ввёл запрет на полёты над шестью странами Ближнего Востока

В мире,Гражданская авиация
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Комитет гражданской авиации опубликовал официальное сообщение касательно полетов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- С 13 июня в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации по причине сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, Авиационной администрацией Казахстана запрещено казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства 6 стран – Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Сирия и Ливан. В связи с этим, авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки на Ближний Восток, не осуществляют свои рейсы в воздушном пространстве данных стран и совершают перелет в обход, - говорится в информации.

В КГА отметили, что 17 июня авиакомпания SCAT выполнила рейс по маршруту Ашхабад – Астана в целях вывоза 89 граждан Республики Казахстан из Ирана. Рейс был выполнен в полном соответствии с действующими ограничениями.

#запрет #Ближний Восток #полеты

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