Фото Юрия Кима

Здесь, в областном русском драматическом театре, в очередной раз собрались творческие коллективы детских театральных студий, почтившие своими талантами память бывшего художественного руководителя и режиссера театра Камата Касенова, именем которого назван фестиваль. В 2020 году он внезапно ушел из жизни, и именно ему принадлежит идея проведения этого мероприятия, передает корреспондент Kazpravda.kz

На начальном этапе в период пандемии коронавируса фестиваль дважды проходил в режиме онлайн при поддержке Представительства Россотрудничества в Астане. Тогда он и получил статус международного, так как в нем смогли принять участие детские коллективы не только из Казахстана, но и из Кыргызстана, Испании, Украины, Сербии и России.

- В последнее время на жамбылской сцене выступают преимущественно отечественные студии, но мы всегда открыты и для зарубежных коллег. Ведь наш фестиваль дает возможность не только показать себя и посмотреть на других, но и узнать что-то новое. К примеру, в рамках мероприятия для юных участников проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению от известных деятелей культуры, артистов и режиссеров. Фестиваль также способствует сплочению ребят, возникновению дружеских отношений, воспитанию в детях искренности и душевной близости, - отметила заместитель директора областного русского драмтеатра Валерия Сон.

Юные актеры продемонстрировали публике любимые сказки, приключенческие произведения, детективы и фэнтези. Среди них – «Котлетное расследование», «Волк и семеро козлят», «Волшебная лампа Алладина», «Летучий корабль», «Логово волка» и другие постановки. Ребята порадовали своим умением вживаться в роли своих героев. Их актерская игра была настолько яркая и искренняя, что зрители, погружаясь в действо, невольно начинали верить в происходящее на сцене. По итогам фестиваля все участники получили дипломы в различных номинациях.