Причем интерес идет не только от клиентов, но и со стороны самих участников рынка, готовых разрабатывать соответствующие предложения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам — от депозитов и ипотеки до инвестиционных продуктов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно исследованию Исламского банка развития, в стране насчитывается около 2,2 миллиона практикующих мусульман в возрасте от 18 до 65 лет. Только среди этой аудитории потенциальный спрос на исламские депозиты оценивается в 2,8 триллиона тенге. Из них 900 миллиардов уже размещены в традиционных банках, но 1,9 триллиона тенге до сих пор находятся вне финансовой системы.

Эксперты называют это колоссальным нереализованным потенциалом, который может сыграть важную роль в развитии не только исламских финансов, но и экономики в целом.

– Главное преимущество исламских финансов — в самих их принципах. Они ориентированы не на закредитованность населения, а на развитие реального сектора экономики. Это возможность для людей и бизнеса получать финансирование, не нарушая религиозных установок и этических рамок. Особенно важно это для значительной категории граждан — практикующих мусульман, которые по религиозным причинам не пользуются традиционными банковскими продуктами, – говорит эксперт по исламским финансам Мадина Тукулова.

По ее словам, в стране растет интерес к исламской ипотеке — ожидаемый спрос на этот продукт может составить до 3 триллионов тенге. Схожая тенденция наблюдается в автофинансировании, розничных и инвестиционных продуктах. Причем интерес идет не только от клиентов, но и со стороны самих участников рынка, готовых разрабатывать соответствующие предложения.

На фоне растущего интереса развивается и инвестиционное направление. В стране начался выпуск исламских ценных бумаг — сукук, которые уже вошли в программу субсидирования для малого и среднего бизнеса. Сейчас сукук ориентированы преимущественно на крупных инвесторов — минимальный порог составляет 100 тысяч долларов. Однако уже обсуждаются и более доступные решения.