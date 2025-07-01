Мир, который принимает тебя

Общество
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Виктория Вовк

В Алматы провели сеанс иппотерапии для детей с особыми потребностями

фото Юрия Беккера

...Их шаг размеренный, чуть гулкий. Стук копыт от­дается эхом в помещении, превращая манеж в большое пульсирующее сердце. В такт его биению – дыхание, взгляд, на­дежда. Лошади ступают осторожно, будто знают: на их спинах – не просто дети, а маленькие бойцы. Каждый из них прошел сквозь боль и ограничения. И вот они здесь – на арене Казахского государственного цирка, где сила и нежность сливаются в движении.

Над проектом работали сразу несколько команд: шоу каскадеров Nomad, центр социальных услуг «Шапағат» и ассоциация родителей детей-инвалидов «АРДИ». Но главными героями этого дня были восемь лошадей – спокойные, ласковые, надежные – и дети, которые доверились им.

– С 2010 года мы занимаемся делом, которое для нас гораздо больше, чем просто благотворительность, – это иппотерапия. Мы не просто катаем детей на лошадях, мы даем им возможность почувствовать уверенность, радость, телесную свободу. Конечно, пандемия внесла свои коррективы – мы были вынуждены приостановить занятия. Сейчас мы снова принимаем детей с диагнозом ДЦП и другими особенностями здоровья, проводим для них занятия, работаем на безвозмездной основе.

...Вот девочка крепко держит поводья, рядом – инструкторы. Она не просто едет, она как будто летит – над обстоятельствами, больницей, утомительными диагнозами. Где-то в стороне – мама, которая старается не плакать. «Она впервые засмеялась, когда обняла лошадь», – скажет она позже. И это будет важнее любых слов.

Среди участников – дети с диагнозами ДЦП, аутизм, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Каждого обнимают не только заботливые руки волонтеров и инструкторов, но и успокаивает гладкая, теплая спина животного, которая словно говорит: ты в порядке, ты можешь, ты сильный.

– Я никогда не забуду, как мой сын, который раньше боялся прикосновений и избегал общения, после первой встречи с лошадью просто засиял. Он гладил ее, улыбался и даже пытался говорить. Это было чудо, – рассказывает мама одного из особенных ребятишек.

За 13 лет Nomad совместно с Алматинским цирком провели более 30 благотворительных сеансов. Каждый из них – не о шоу, а о жизни. О том, что сила – это не только трюк, а умение быть рядом, чувствовать и быть чутким.

Терапия в окружении цирковых декораций превращается в волшебство. Здесь оживает детская фантазия, и ребенок уже не чувствует себя беспомощным. Он – наездник. Он – герой. Он – часть мира, который его принимает.

#дети #Алматы #ДЦП #иппотерапия

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