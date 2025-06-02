Фото пресс-службы акимата Сатпаева

Новое комфортное и современное место отдыха обустроено в центре города горняков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Сатпаева

В благоустроенном рекреационном парке для детей помимо детских игровых и спортивных площадок создали зеленую зону - высадили деревья и кустарники, также установили скамейки, уличное освещение и малые архитектурные формы.

Стоимость масштабных работ по благоустройству парка составила 650 млн тенге.

Как отметили в пресс-службе акимата города горняков, главной особенностью нового объекта стал интерактивный сухой фонтан, который, безусловно, станет излюбленным местом отдыха детей и взрослых в жаркие летние дни.



