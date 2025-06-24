Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС

Чрезвычайные ситуации
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Венера Баталова
корреспондент

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям проводят масштабную серию обучающих мероприятий в детских лагерях, направленных на формирование у детей культуры безопасности и обучение действиям в экстремальных ситуациях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

В детском оздоровительном лагере «Радуга» области Абай специалисты ДЧС совместно с представителями полиции и прокуратуры организовали профилактическое занятие, на котором детям напомнили о правилах пожарной безопасности и поведении в чрезвычайных ситуациях. Мероприятие сопровождалось обучающими играми и интерактивными беседами, которые помогли ребятам лучше усвоить информацию.

В Восточном Казахстане спасатели и врачи Центра медицины катастроф МЧС провели мастер-классы для воспитанников лагерей. Юным участникам предложили пройти полосу препятствий, оказать первую помощь и потушить условный пожар. Особое внимание привлекло знакомство с кинологическим расчётом: дети с восторгом приняли участие в занятиях с лабрадором-спасателем по кличке Хит.

В Павлодарской области в лагере «Балдаурен» прошёл насыщенный День безопасности. Помимо обучающих лекций и практических занятий, специалисты Красного Полумесяца продемонстрировали детям приёмы оказания первой помощи. Завершилось мероприятие красочным шоу — пожарные устроили водное обливание из автоцистерн, которое вызвало бурю положительных эмоций у детей.

В Таразе управление по ЧС организовало День открытых дверей в средней школе №26. Учащиеся познакомились с профессией спасателя, увидели современную технику и оборудование, а также стали свидетелями зрелищной демонстрации работы пожарного рукава. Практическая часть мероприятия вызвала живой интерес и оживлённое участие со стороны школьников.

Такие мероприятия сотрудники МЧС будут проводить на протяжении всех летних каникул. Основная цель мероприятия — формирование у детей культуры безопасности и обучение действиям в чрезвычайных ситуациях. Ведь обучение детей основам безопасности — это вклад в их здоровье, жизнь и благополучное будущее.

#дети #ЧС #правила поведения

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