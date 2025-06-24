По данным Бюро нацстатистики, в прошлом году в РК зарегистрировано 235 148 детей с ограниченными возможностями в развитии. Из них свыше 114 тысяч официально признаны инвалидами, сообщает Kazpravda.kz

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Годом ранее количество детей, которым с рождения приходится бороться за полноценную жизнь, составляло 203 717 человек, в 2022 году – 188 144, а в 2021 году – 175 082.

Больше всего особенных детей - в Астане, Алматы, Туркестанской и Карагандинской областях.

Субъективными причинами патологии, ведущих к инвалидности, врачи называют гены, инфекции, возраст родителей (особенно матери), экологию, недостаток витаминов и нездоровое питание, а также медицинские ошибки, которые тоже могут стать причиной отклонений в развитии младенца.