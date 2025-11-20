Как отметил, представляя депутатский законопроект, мажилисмен Асхат Аймагамбетов, в трудовом законодательстве по-прежнему остаются многочисленные пробелы, которые не обеспечивают полноценную защиту трудящихся. В частности, поправками устанавливается запрет на заключение с физическим лицом договора гражданс­ко-правового характера (ГПХ) при наличии в данном документе хотя бы одного отличительного признака трудовой деятельности.

– Во многих случаях работодатели, желая сэкономить и уйти от социальных гарантий, вмес­то трудового договора массово заключают гражданско-правовые договоры. Работник подчиняется правилам внутреннего распорядка, работает по графику, имеет руководителя, но на бумаге он не «работник», а «подрядчик». Чем это опасно? Работник по договору ГПХ лишается социальных гарантий: не может пойти в оплачиваемый отпуск, женщины не могут выйти в отпуск по беременности и родам, не начисляются пенсион­ные взносы, отсутствует медицинское страхование. Теперь мы ставим этому четкий барьер. Если в отношениях присутствует хотя бы один признак трудового договора, заключать гражданско-правовой договор будет запрещено, – пояс­нил депутат.

Внесены также поправки, регламентирующие ответственность в случаях производственной травмы.

– Сейчас, если на производстве произошел несчастный случай, комиссию по расследованию формирует и возглавляет сам работодатель. Поэтому часто расследование проходит субъективно, а работник или его семья не добиваются справедливости. Чтобы сделать процесс объективным, мы предлагаем включать в комиссию независимые стороны – медиаторов, а также допускать участие родственников пострадавшего или его адвоката. Чем более открытым будет расследование и чем больше сторон участвует, тем справедливее будет итог, и голос обычного работника действительно будет услышан, – аргументировал мажилисмен.

Также внесены нормы по определению степени производственной травмы. К слову, в стране до сих пор используются рекомендации 1994 года – устаревшие методические указания, которые не являются ни законом, ни нормативным актом. Главная проблема – отсутствие единых стандартов.

– Одну и ту же травму в одном городе могут признать «тяжелой», а в другом – «легкой». А размер компенсации напрямую зависит от медицинского заключения. Мы устраняем этот правовой пробел и передаем Министерству здравоохранения полномочия утвердить четкие, единые правила определения степени производственной травмы, – пояснил Асхат Аймагамбетов.

Предусмотрены новеллы, регламентирующие случаи, когда вина за производственную травму перекладывается на работника.

– Сегодня комиссия часто старается возложить большую часть ответственности на самого пострадавшего: «сам виноват, не соблюдал технику безопасности». В результате работнику могут приписать 50–70 процентов вины. В итоге человек, потерявший здоровье, лишается и части положенной компенсации. Мы предлагаем ограничить долю ответственности работника: даже если установлена «грубая неосторожность», его вина не может превышать 25 процентов, – сказал депутат.

Он добавил, что эта норма защищает пострадавшего и стимулирует работодателей создавать безопасные условия труда, а не уходить от ответственности.

Законопроект также защищает и права отцов.

– Сегодня, если мать официально не работает и находится дома с ребенком до трех лет, этот период засчитывается ей в трудовой стаж. Однако аналогичного права у отцов нет. Мы предлагаем устранить эту несправедливость. Если с ребенком остается отец, этот период также будет включаться в его стаж. Это не только вопрос социальной справедливости, но и шаг к формированию равных родительских ролей и ответственности в обществе, – считает Асхат Аймагамбетов.

Также законопроектом предус­матривается установление в коллективном договоре положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размером заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации.

– На одном предприятии не должно быть многократной разницы в оплате труда сотрудников, выполняющих одинаковые функции. Однако действующее законодательство это никак не регулирует, и потому наличест­вует несправедливость. Есть и известная проблема: значительная разница между зарплатами иност­ранных специалистов и местных работников при одинаковых требованиях и обязанностях. Поэтому мы предлагаем закрепить в коллективном договоре обязательную норму – определить соотношение между максимальной и минимальной зарплатой внут­ри одной долж­ности, – отметил Асхат Аймагамбетов.

Депутаты согласились с важностью и необходимостью всех поправок, в том числе относительно нормы о максимальной и минимальной зарплате внутри одной должности. При этом мажилисмен Павел Казанцев считает, что аналогичная новелла должна быть прописана и в отношении разницы заработных плат руководителей и рядовых сотрудников, которая порой достигает немыслимых размеров и вряд ли отвечает социальным принципам.

– При встречах в трудовых коллективах нам часто задают один и тот же вопрос – о высокой разнице между размерами заработной платы руководящего состава и рядовых работников. Естественно, это очень чувствительный вопрос для людей, – констатировал депутат.

Однако в уполномоченном органе считают: диспропорция в окладах коллег, у которых один функционал, – вопрос более чувст­вительный. Первый вице-министр труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев считает, что при одинаковых должностях не должно быть диспропорции. Рассказал он и об алгоритмах установления минимальных и максимальных размеров, которые будут определяться сторонами самостоятельно, исходя из финансовой возможности предприятия. Для ориентира в Минтруде планируют использовать меж­дународную практику – индекс, согласно которому коридор между минимальной и максимальной зарплатой составляет от 0,4 до 0,6%.

– При этом минимальная заработная плата должна определяться на каждый разряд. К примеру, если слесарь имеет пять разрядов, то на первый, второй, третий, четвертый, пятый разряды определяется соответствующая зарплата. И устанавливается максимальный размер через фиксированные соотношения, – уточнил представитель министерства.

Что касается вопроса Павла Казанцева о возможности внесения нормы, которая бы не делала избыточной разницу между окладами руководителей и рядовых сотрудников, Аскарбек Ертаев коротко ответил:

– Нет.

Вице-министр добавил: разница между руководством и рядовыми работниками останется.

Депутаты поинтересовались: может, тогда закрепить в законодательстве обязательную индексацию зарплат? Мажилисмен Жанарбек Ашимжанов напомнил, что в статье 157 Трудового кодекса предусмотрена возможность определять порядок индексации в коллективных договорах.

Он также отметил, что депутаты предлагали закрепить механизм обязательной индексации, однако Правительство не поддержало норму, и ее исключили из документа. Его коллега депутат Асхат Аймагамбетов подтвердил: действительно, в ходе разработки законопроекта ряд депутатов предложили такую норму.

– Были большие дискуссии по этому вопросу, в результате Правительство не поддержало своим заключением эту норму. Но она остается в повестке дня, мы ее не закрываем, потому что вопрос индексации очень принципиальный, – отметил мажилисмен.

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию, тем самым позволив Казахстану сделать важный шаг к расширению международного признания дипломов о высшем образовании.

Документ откроет выпускникам казахстанских вузов доступ к более широким возможнос­тям обучения и трудоустройства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная цель конвенции – упростить признание дипломов и создать прозрачные механизмы оценки квалификаций. Согласно документу, государства-участники обязуются признавать квалификации, выданные другими странами, если отсутствуют существенные различия в образовательных программах. Также предусмат­ривается соз­дание национальных информационных центров, которые будут предоставлять сведения о системах высшего образования, аккредитованных вузах и правилах признания квалификаций. Обмен достоверной информацией должен стать ключевым инструментом повышения доверия между странами и упрощения процедур.

На сегодняшний день сторонами конвенции являются 12 государств: Афганистан, Армения, Австралия, Китай, Фиджи, Святой Престол, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия и Турция. Присоединение к этому списку открывает перед казахстанскими выпускниками доступ к признанию их квалификаций в ключевых странах АТР, где растет спрос на международных специалистов.

Также депутаты рассмотрели ряд законов во втором чтении – это поправки в некоторые законодательные акты с целью их приведения в соответствие с нормами Конституции РК, изменения и дополнения в Кодекс «О недрах и недропользовании», а также новеллы по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия.