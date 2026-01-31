Депутаты рассмотрят международные договоры
Ольга Орлова
На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определен проект повестки предстоящего пленарного заседания. На рассмотрение депутатов вносятся законопроекты о ратификации договоров между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передаче осужденных лиц и выдаче. Документы были подписаны 23 октября 2024 года в Астане и направлены на регулирование взаимодействия компетентных органов двух стран в сфере уголовного судопроизводства, передачи осужденных для отбытия наказания в государстве гражданства, а также экстрадиции лиц.