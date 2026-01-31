Депутаты рассмотрят международные договоры

Мажилис
8
Ольга Орлова

На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определен проект повестки предстоящего пленарного заседания. На рассмотрение депутатов вносятся законопроекты о ратификации договоров между Респуб­ликой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передаче осужденных лиц и выдаче. Документы были подписаны 23 октября 2024 года в Астане и направлены на регулирование взаимодействия компетентных органов двух стран в сфере уголовного судопроизводства, передачи осужденных для отбытия наказания в государстве гражданства, а также экстрадиции лиц.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кроме того, в проект повестки включен законопроект о ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией – с другой. Документ предусматривает развитие и укрепление торгово-экономических связей и создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынок Монголии.

Также в работу будут приняты новые законопроекты «О психологической деятельности» и о ратификации Соглашения с Австрийской Республикой о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.

#мажилис #заседание #повестка

