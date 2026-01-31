Кроме того, в проект повестки включен законопроект о ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией – с другой. Документ предусматривает развитие и укрепление торгово-экономических связей и создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынок Монголии.

Также в работу будут приняты новые законопроекты «О психологической деятельности» и о ратификации Соглашения с Австрийской Республикой о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.