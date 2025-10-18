Депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета Мажилис 18 октября 2025 г. 7:20 297 Ольга Орлова Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На рассмотрение депутатов вносятся проекты законов о республиканском бюджете на 2026–2028 годы и об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на эти годы. Законопроекты разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, на основе Прогноза социально-экономического развития республики, бюджетных параметров на 2026–2028 годы и поручений Президента страны. В работу предлагается принять ряд новых законопроектов. Среди них – поправки, направленные на совершенствование исполнительного производства и уголовного законодательства, а также изменения в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза. Документ направлен на гармонизацию законодательства государств – членов ЕАЭС в данной сфере от 16 февраля 2021 года. Кроме того, предложено ратифицировать протоколы об изменении статей 50 а) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации. Также на заседании бюро заслушана информация Института парламентаризма о выполнении Плана по взаимодействию с Мажилисом Парламента VIII созыва в ходе третьей сессии, а также о Плане работы на четвертую сессию. #мажилис #заседание #повестка