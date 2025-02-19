Депутаты запретили рекламу букмекерских контор в спорткомплексах

Общество
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Отвечая на вопросы журналистов, депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев отметил, что закон «Об игорном бизнесе» был принят в прошлом году. Но уже сейчас понятно, что есть нормы, требующие уточнения и совершенствования

Фото: Ж. Жумабеков / Мажилис РК

Этот вопрос широко обсуждался и на Совете молодежи при партии AMANAT, возглавляемом Нартаем Сарсенгалиевым, сообщает Kazpravda.kz

Согласно новым нормам, предложенным депутатами, в спортивных сооружениях реклама букмекерских контор, тотализаторов, любых азартных игр запрещена как снаружи здания, так и внутри.

«Если раньше в спортсооружениях постоянно была реклама, теперь она разрешена только во время спортивных мероприятий.  А в остальное время ее не должно быть, потому что в этих объектах немало кружков и секций, которые массово посещают дети, молодежь. Они не должны видеть такую рекламу», – подчеркнул депутат.

Еще одна норма, принятая депутатами в прошлом году, – о запрете рекламы букмекерских контор, тотализаторов с помощью СМС-рассылок. Но, по словам Сарсенгалиева, представители игорного бизнеса не сидят сложа руки, и с помощью искусственного интеллекта звонят людям.

«Об этом я также говорил в своем депутатском запросе в конце декабря. В результате мы внесли норму о запрете распространения рекламы игорного бизнеса всеми видами абонентской связи. То есть, теперь они не могут беспокоить людей ни звонками, ни посредством WhatsApp и Telegram-сообщений», – продолжил Нартай Сарсенгалиев, добавив, что соответствующие поправки будут внедрены и в Административный кодекс.

Законом об игорном бизнесе определены категории граждан, которым запрещено играть в азартные игры. Это осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, должники по штрафам и алиментам. Теперь по инициативе депутатов к ним добавили и граждан, которым назначено наказание без лишения свободы. В этой связи мажилисмены не раз поднимали вопрос о необходимости интеграции баз данных прокураты, МВД и других структур.

«Прежде чем сделать ставку, гражданин должен предоставить удостоверение личности, и система должна видеть, есть ли он в базе должников. А что касается военных и государственных служащих, норму о них мы внедрили еще в прошлом году», – дополнил депутат.

Сарсенгалиев напомнил, что с прошлого года реклама игорного бизнеса полностью запрещена в общественном транспорте, на баннерах и билбордах, фасадах домов.

«Еще один важный момент. Рекламу букмекерских контор могут размещать только СМИ, специализирующиеся на спортивной тематике. Но некоторые сайты и онлайн-платформы нашли лазейку и обходят эту норму, приписывая, например, к социально-экономическому направлению спортивное. И уполномоченные органы не могут ничего поделать.  Поэтому мы вместе с коллегой, депутатом Ельнуром Бейсенбаевым, предложили уточнить данную норму: рекламу тотализаторов могут давать только спортивные сайты. Иначе они не пройдут госрегистрацию», – подчеркнул депутат.

По его мнению, необходимо ужесточить и требования по лицензированию игорного бизнеса.

«Зачастую бывает, одна компания получает сразу несколько лицензий, и пока госорганы их проверяют, они продолжают работать по другой лицензии…  Кроме того, не все акиматы вовремя предоставляют информацию в отраслевое министерство. Некоторые регионы отчитывались, что такой рекламы у них вообще не было. Но мы же все видим. Были случаи, когда реклама игорного бизнеса убиралась через пять-шесть месяцев после вступления закона в силу. Одним словом, есть вопросы по соблюдению закона.

В каждом регионе должен быть представитель профильного комитета министерства туризма и спорта. Потому что пока у акиматов нет полномочий. Этот момент мы тоже прорабатываем и внесем поправки в КоАП. Полагаю, что все эти меры будут способствовать защите наших граждан от азартных игр», – заключил Нартай Сарсенгалиев.

#депутаты #запрет #реклама #букмекеры

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