Депутаты заслушают отчет ВАП
Клара Тишкамбаева
На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определен проект повестки предстоящего пленарного заседания. Депутатам предлагается заслушать отчет председателя Высшей аудиторской палаты об эффективности оказания мер государственной поддержки субъектам частного предпринимательства. Аудит проведен в центральных и местных государственных органах, а также в национальных институтах развития и их подведомственных организациях.