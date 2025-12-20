Депутаты заслушают отчет ВАП

Мажилис
5
Клара Тишкамбаева

На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определен проект повестки предстоящего пленарного заседания. Депутатам предлагается заслушать отчет председателя Высшей аудиторской палаты об эффективности оказания мер государственной поддержки субъектам частного предпринимательства. Аудит проведен в центральных и местных государственных органах, а также в национальных институтах развития и их подведомственных организациях.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во втором чтении Мажилис рассмотрит поправки по вопросам развития креативных индустрий, направленные на уточнение механизмов государственной поддержки, создание единого реестра субъектов отрасли и поддержку молодежных креативных проектов. Кроме того, в работу будут приняты новые законопроекты по вопросам пчеловодства, а также развития альтернативных источников энергии.

#мажилис #заседание #повестка

Популярное

Все
Зовет в горы Актас
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
«Барыс» поймал победную волну
Алматы – центр креативной индустрии
С прицелом на экспорт
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Инвестиции, бизнес-проекты и новые возможности
Задел на будущее
Хранители памяти в цифровую эпоху
Наше единство – в многообразии
От диалога к ответственности
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Здесь делают чистую воду
Накануне праздника Президент Касым-Жомарт Токаев наградил ряд работников энергетической отрасли государственными наградами
Тепло и свет дарящие
KEGOC: надежность, модернизация и цифровое будущее национальной энергосистемы
Важный выбор студентов
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершен второй этап строительства проспекта
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Руками к надежде
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Найти и сохранить
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Новую электроподстанцию запустили в Астане
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане

Читайте также

Мажилисмен требует приравнять к госизмене поддержку атаки Б…
Депутаты разграничили угрозу и применение насилия к медикам
Обязать агрегаторов такси страховать пассажиров и водителей…
Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]