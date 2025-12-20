Во втором чтении Мажилис рассмотрит поправки по вопросам развития креативных индустрий, направленные на уточнение механизмов государственной поддержки, создание единого реестра субъектов отрасли и поддержку молодежных креативных проектов. Кроме того, в работу будут приняты новые законопроекты по вопросам пчеловодства, а также развития альтернативных источников энергии.