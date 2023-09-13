"Дешевле бросить, чем убрать" – мажилисмены просят ввести режим ЧС по сбору зерновых

Ряд депутатов Мажилиса просит правительство ввести режим ЧС по сбору зерновых. Соответствующие депутатские запросы были озвучены на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, депутат Аян Зейнуллин констатировал, что сегодня убрано только 28% зерновых угодий, тогда как в прошлом году в этот же период показатель был в 2 раза выше.
«Фермеры, которые ранее были в ловушке засухи, сейчас, в разгар уборочной кампании, из-за дождя сталкиваются с очередным ударом природы. Хотя в этом году мы не останемся без хлеба, в следующем году у нас будет дефицит пшеницы и ячменя. Это связано с тем, что объем семян, которые будут посеяны весной, может обеспечить только маленькую часть потребности. Чтобы ознакомиться с реальной ситуацией, я недавно посетил 16 крестьянских хозяйств северных областей Казахстана. Семян нет! 362 тысячи тонн зерна, находящегося в Продовольственной контрактной корпорации, при использовании в качестве семян будут низкого качества», – встревожен мажилисмен.
Озабочен ситуацией со сбором пшеницы и депутат Асхат Рахимжанов. По его информации, фермеры Айыртауского района СКО, чья ситуация отражает текущую картину по меньшей мере в четырех областях страны (Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской), уже 18 дней из-за непрекращающихся дождей не могут собрать пшеницу.
«Комбайны не могут заехать на поле. Но даже если бы технически было возможным собрать урожай, из-за высокой влажности фермеры уже сегодня значительно потеряли в цене, поэтому они не знают, как погасить свои финансовые обязательства. Так, часть фермеров сложила урожай в волок. При этом традиционно они не трогали колос и ожидали на протяжении 3-4 дней подсушить зерно. Обычно это позволяет повышать его качество. Но прошло уже более 18 дней, и пшеница уже успела врасти в землю. Часть урожая уже не спасти», – сказал депутат.
По его прогнозам, из-за погодных условий фермеры соберут около 2-3 центнеров с гектара – в десятки раз меньше, чем ожидалось.
«Даже если, предположим, в ближайшие дни установится сухая погода, фермеры уже потеряли не менее 50% от рыночной стоимости пшеницы. При рыночной стоимости 85 тысяч за зерно 3-го класса они боятся, что не смогут его продать даже за 40-45 тысяч. Его влажность составляет около 30%, такая пшеница годится только на откорм крупному рогатому скоту. Элеваторы пшеницу с влажностью от 18% не принимают.
В этом году крестьянам не удастся даже оставить семена на следующий год, а потому придется нести двойные убытки, закупая их из-за рубежа. Сейчас крестьяне думают уже продавать и технику, и скот, потому что у них есть обязательства перед рабочими и банками: они получали субсидии, брали в лизинг технику, химикаты, семена в долги. Им нужно будет со всеми рассчитываться», – констатировал Рахимжанов.
Поддержал коллег и Айдарбек Ходжаназаров. По его информации, в ряде хозяйств с поля убирают лишь 0,3-1 центнера с гектара.
«Такой урожай дешевле бросить, чем убрать. В то же время обязательства по кредитам никто не отменял. Дефицит средств ведет к тому, что подготовка к следующей посевной будет под угрозой, а перебои с платежами по кредитам, равно как и реструктуризация займов, портят кредитную историю аграриев, в итоге доступ к кредитам еще больше сократится», – считает Ходжаназаров.
По его мнению, предложенные фермерам меры поддержки – нерабочие, так как отсрочка по кредитам на 3-9 месяцев заканчивается в лучшем случаем в мае, как раз в период посевной. Более того, получить даже эту отсрочку сложно: нужно документально доказать, что поля пострадали от засухи и пройти десятки бюрократических барьеров.
«Надо сказать, что эту историю мы уже проходили в 2021 году: тогда отсрочку по кредиту в АКК получили считанные фермеры, те, кому удалось доказать ущерб. Что мы предлагаем сделать в этой ситуации? Прекратить скрывать очевидное: акимы областей не влияют на климатические изменения, не отвечают за отсутствие дождей, а, значит, засуха не должна засчитываться за провал акима. А вот сокрытие фактов ущерба, отказ в помощи бизнесу и населению – прямая ответственность исполнительной власти. Предлагаем объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях», – резюмировал парламентарий.