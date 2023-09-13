"Дешевле бросить, чем убрать" – мажилисмены просят ввести режим ЧС по сбору зерновых

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Так, депутат Аян Зейнуллин констатировал, что сегодня убрано только 28% зерновых угодий, тогда как в прошлом году в этот же период показатель был в 2 раза выше.

«Фермеры, которые ранее были в ловушке засухи, сейчас, в разгар уборочной кампании, из-за дождя сталкиваются с очередным ударом природы. Хотя в этом году мы не останемся без хлеба, в следующем году у нас будет дефицит пшеницы и ячменя. Это связано с тем, что объем семян, которые будут посеяны весной, может обеспечить только маленькую часть потребности. Чтобы ознакомиться с реальной ситуацией, я недавно посетил 16 крестьянских хозяйств северных областей Казахстана. Семян нет! 362 тысячи тонн зерна, находящегося в Продовольственной контрактной корпорации, при использовании в качестве семян будут низкого качества», – встревожен мажилисмен.

Озабочен ситуацией со сбором пшеницы и депутат Асхат Рахимжанов. По его информации, фермеры Айыртауского района СКО, чья ситуация отражает текущую картину по меньшей мере в четырех областях страны (Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской), уже 18 дней из-за непрекращающихся дождей не могут собрать пшеницу.

«Комбайны не могут заехать на поле. Но даже если бы технически было возможным собрать урожай, из-за высокой влажности фермеры уже сегодня значительно потеряли в цене, поэтому они не знают, как погасить свои финансовые обязательства. Так, часть фермеров сложила урожай в волок. При этом традиционно они не трогали колос и ожидали на протяжении 3-4 дней подсушить зерно. Обычно это позволяет повышать его качество. Но прошло уже более 18 дней, и пшеница уже успела врасти в землю. Часть урожая уже не спасти», – сказал депутат.

По его прогнозам, из-за погодных условий фермеры соберут около 2-3 центнеров с гектара – в десятки раз меньше, чем ожидалось.

«Даже если, предположим, в ближайшие дни установится сухая погода, фермеры уже потеряли не менее 50% от рыночной стоимости пшеницы. При рыночной стоимости 85 тысяч за зерно 3-го класса они боятся, что не смогут его продать даже за 40-45 тысяч. Его влажность составляет около 30%, такая пшеница годится только на откорм крупному рогатому скоту. Элеваторы пшеницу с влажностью от 18% не принимают.

В этом году крестьянам не удастся даже оставить семена на следующий год, а потому придется нести двойные убытки, закупая их из-за рубежа. Сейчас крестьяне думают уже продавать и технику, и скот, потому что у них есть обязательства перед рабочими и банками: они получали субсидии, брали в лизинг технику, химикаты, семена в долги. Им нужно будет со всеми рассчитываться», – констатировал Рахимжанов.

Поддержал коллег и Айдарбек Ходжаназаров. По его информации, в ряде хозяйств с поля убирают лишь 0,3-1 центнера с гектара.

«Такой урожай дешевле бросить, чем убрать. В то же время обязательства по кредитам никто не отменял. Дефицит средств ведет к тому, что подготовка к следующей посевной будет под угрозой, а перебои с платежами по кредитам, равно как и реструктуризация займов, портят кредитную историю аграриев, в итоге доступ к кредитам еще больше сократится», – считает Ходжаназаров.

По его мнению, предложенные фермерам меры поддержки – нерабочие, так как отсрочка по кредитам на 3-9 месяцев заканчивается в лучшем случаем в мае, как раз в период посевной. Более того, получить даже эту отсрочку сложно: нужно документально доказать, что поля пострадали от засухи и пройти десятки бюрократических барьеров.

«Надо сказать, что эту историю мы уже проходили в 2021 году: тогда отсрочку по кредиту в АКК получили считанные фермеры, те, кому удалось доказать ущерб. Что мы предлагаем сделать в этой ситуации? Прекратить скрывать очевидное: акимы областей не влияют на климатические изменения, не отвечают за отсутствие дождей, а, значит, засуха не должна засчитываться за провал акима. А вот сокрытие фактов ущерба, отказ в помощи бизнесу и населению – прямая ответственность исполнительной власти. Предлагаем объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях», – резюмировал парламентарий.