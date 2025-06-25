Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в рамках визита в Республику Сингапур встретился с Президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом и спикером Парламента Сеа Киань Пэном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Маулен Ашимбаев передал Президенту Республики Сингапур Тарману Шанмугаратнаму теплые слова приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и поздравил жителей государства с предстоящим Днем независимости, подчеркнув, что Сингапур всегда был образцом дальновидного развития для Казахстана.

На протяжении десятилетий Казахстан и Сингапур, как акцентировал Маулен Ашимбаев в своем выступлении, выстраивают прочное партнерство, основанное на взаимном уважении, общих ценностях и стремлениях. Двустороннее сотрудничество в последние годы становится все более динамичным.

«Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев во время своей прошлогодней лекции в ходе государственного визита в Вашу страну: «Сингапур стал вдохновляющим примером для таких стран, как Казахстан, вставших на собственный путь развития, прогресса и благополучия». Наши страны выстроили прочное, долгосрочное партнёрство, основанное на взаимном уважении, общих ценностях и схожем взгляде на будущее. В последние годы наше сотрудничество стало еще более интенсивным», – сказал Спикер Сената, обращаясь к Главе государства, и ознакомил его с реформами, проводимыми в Казахстане по инициативе Касым-Жомарта Токаева.

В свою очередь Тарман Шанмугаратнам интересовался вопросами социально-экономического развития Казахстана, а также высказался в поддержку происходящих в Казахстане трансформаций и важности развития многоформатных казахстанско-сингапурских отношений. Президент высоко оценил уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром.

Перспективы развития межпарламентских взаимоотношений между Казахстаном и Сингапуром Маулен Ашимбаев обсудил со своим коллегой – Председателем Парламента Сеа Киань Пэном. Спикер Сената отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя странами и уникальную парламентскую модель страны, которая сочетает в себе сильное государственное управление с механизмами, обеспечивающими многонациональное представительство и преемственность политики. В этой связи стороны выразили заинтересованность в углублении взаимодействия между Парламентами двух стран в сфере законотворчества в предстоящий период.

«Парламент Казахстана заинтересован в том, чтобы перенимать уникальный опыт Сингапура в различных областях, включая законодательный. В частности, интересуют вопросы цифровизации законотворческого процесса, разработки проектов с применением искусственного интеллекта, зеленой экономики и эффективного госуправления. Важно активно использовать потенциал групп дружбы с Сингапуром, которые действуют в обеих Палатах нашего Парламента и являются важным механизмом сотрудничества между парламентариями», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев также ознакомил собеседника с масштабной политической модернизацией, реализуемой в Казахстане по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Особое внимание было уделено вопросам формирования новой экономической модели развития.

«В Казахстане проводятся важные реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики. В этой связи мы видим перспективы для сотрудничества в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финансовые технологии, логистика и связь. Казахстан привлекает более 60% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в Центральную Азию. Мы полностью привержены созданию максимально благоприятных условий для иностранных компаний и приняли необходимые законодательные меры для поддержки иностранных инвесторов», – добавил Маулен Ашимбаев и пригласил сингапурские компании к сотрудничеству и созданию совместных предприятий.

В свою очередь Председатель Парламента Сингапура высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и также выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всем направлениям.

В этот день казахстанские парламентарии посетили цифровой кластер Сингапура «Punggol Digital District». Устойчивый деловой район представляет собой 50-гектарную инновационную территорию, в которой размещаются компании – лидеры цифровой отрасли в таких ключевых секторах, как кибербезопасность, искусственный интеллект, робототехника, финансовые технологии. Платформа собирает данные в реальном времени от различных систем и датчиков, включая: лифты, освещение, инженерные сети; показатели заполняемости зданий; климатические параметры: температура, влажность, осадки и др.

Кроме того, депутатов ознакомили с деятельностью гидротехнического сооружения «Marina Barrage». Идея ее постройки принадлежит первому Премьер-министру Сингапура Ли Куан Ю. Плотина увеличила запасы воды и сегодня предотвращает затопление прибрежных районов во время приливов и дождей, создавая защитный барьер.