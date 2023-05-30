Десять человек погибли при падении автобуса в ущелье на севере Индии

Десять человек погибли, 55 пострадали при падении автобуса в ущелье на севере Индии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на полицию.

Как отмечает агентство со ссылкой на местные власти, автобус следовал из города Амритсар в Катру, авария произошла в 15 километрах от Катры. Подробные причины произошедшего не приводятся.

"Десять человек погибли и около 55 пострадали. Все (пассажиры - ред.) были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена", - заявил старший инспектор полиции Чандан Кохли.

Агентство добавляет со ссылкой на Кохли, что все пострадавшие были доставлены в больницу. В спасательной операции участвуют военизированные отряды и государственная служба реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF). Старший инспектор уточнил, что, по его данным, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам. Информация об этом будет проверена.