Десять документов подписали Казахстан и Конго

Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан был подписан ряд документов, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;

2. Меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;

4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;

5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;

6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и Министерством экономики и финансов Республики Конго;

7. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО «НК «ҚазМұнайГаз» и National Petroleum Company of the Republic of Congo;

8. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО «Национальные информационные технологии» и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;

9. Меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования Земли между АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;

10. Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО «MSPP GL» и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.

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