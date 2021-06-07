Десятки человек погибли при столкновении поездов в Пакистане

В мире
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Десятки человек погибли в результате столкновения двух поездов на юге Пакистана. Об этом сообщает телеканал Samaa, передает Lenta.ru.   

По информации местных служб спасения, 36 человек официально признали погибшими. Отмечается, что большинство пассажиров на момент аварии спали. По данным телеканала, число жертв может продолжить расти, так как не все пострадавшие были спасены из разрушенных вагонов.

Премьер-министр страны Имран Хан заявил, что был шокирован катастрофическим инцидентом с поездами.

"Я постановил провести всестороннее расследование нарушений безопасности на железной дороге", – отметил он в Twitter.

Ранее стало известно, что два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как сообщил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд. В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов были "полностью уничтожены". Спасатели прибыли на место столкновения только через полтора часа, поэтому пассажиры спасались самостоятельно.


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