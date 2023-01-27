Десятки паломников из Алматы не могут ни улететь в Мекку, ни вернуть свои деньги

На прошлой неделе на эту же турфирму пожаловались жители Шымкента, столкнувшиеся с точной такой же проблемой.

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Паломники из Алматы не могут ни улететь в Мекку, ни вернуть свои деньги. Еще несколько десятков человек, которые купили туры в Мекку и Медину, подозревают, что их обманули. Люди говорят, что каждый из них заплатил турфирме как минимум полмиллиона. Некоторые приобрели путевки сразу на всю семью. А когда настало время улетать, рейс отложили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Мы вложили 1 миллион 200 тысяч тенге в эту кампанию. 16 декабря мы перевели онлайн. Нам обещали там путевку: стоимость полета, двухразовое питание и гостиницу. Теперь получается, что рейс перенесли, и нам даже не объясняют, мы не знаем ничего. Здесь, может быть, мошенничество, шарлатанство, я не знаю. А может, у них что-то не получилось, но нам ведь даже не объясняют ничего", - говорит житель Алматы Жаскайрат Амиргалиев.

Узнать причину отмены рейса клиенты хотели у руководства фирмы, пришли к офису компании, но двери оказались закрыты. На телефонные звонки и сообщения менеджеры тоже не отвечают. Среди собравшихся – несостоявшиеся паломники, которые должны были улететь несколько дней назад, а также те, кто еще только ждет своего путешествия. Заподозрив неладное, люди вызвали полицию и написали заявления.

Как отмечает телеканал, на прошлой неделе на эту же турфирму пожаловались жители Шымкента, столкнувшиеся с точной такой же проблемой.

В фонде "Туристік Қамқор" сообщили, компания работает незаконно.

"Накануне в управление полиции Медеуского района с заявлением обратились два человека. Еще восемь граждан подали заявления сегодня. Обстоятельства будут предметно изучены, будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК", - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.