В Стамбуле сотрудники полиции задержали звезду турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

Фото: кадр из сериала / kp.ru

«Были задержаны 24 знаменитости, в том числе Догукан Гюнгер, известный актер, исполняющий роль Фатиха в телесериале «Кызылджик Шербети»», — говорится в публикации Т24.

Исполнитель главной роли в шоу был задержан в рамках расследования прокуратурой дела о приобретении, хранении и употреблении наркотиков.

Т24 также пишет, что Генеральная прокуратура Стамбула объявила о новых арестах в связи с расследованием дел, связанных с наркотиками. В ходе расследования преступлений было заявлено, что расследования, направленные на борьбу с преступлениями и преступниками, нарушающими общественный порядок, «продолжаются с решимостью и тщательностью».

В декабре президента «Фенербахче» Садеттина Сарана задержали после сданного положительного теста на наркотики. Для проведения тестирования у мужчины был взят образец волос, в ходе него проба дала положительный результат на кокаин.

В октябре сообщалось, что в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков в Турции были задержаны несколько популярных артистов. Речь идет о певице Хадисе, исполнительнице Симге Сагын, блогерах Дилане и Энгине Полате, актрисе Демет Эвгаре и актере Кубилае Аке.