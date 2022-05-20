Колонка обозревателей
Детективы и стратегии
Наталья Акопян

Недавно перебирала старый шкаф в кладовой и нашла свои диски с играми еще школьных лет. Эх, такую нос­тальгию «поймала». Сразу захотелось поиграть, да вот только на современных ноутбуках нет дисководов…

Помню, у всех моих одноклассников уже были компьютеры, и они вовсю обсуждали игры, какие диски им купили или подарили, когда выходят обновления. Я тогда не особо понимала всей прелести такого времяпровождения – меня больше увлекали книги. Они, конечно, и сейчас увлекают, но теперь в моем сердце есть место и увлекательной стратегии, и зрелищному шутеру после рабочего дня.

А началось мое путешествие в мир компьютерных игр в шестом классе, с первым в жизни ПК, который, к слову, уже на пенсии, но все еще «живой». Радости моей не было предела, потому что появилась возможность вливаться в разговоры и поддерживать общие темы, волновавшие тогда всех подростков.

Это сегодня я понимаю, что такая вселенская любовь к играм у нашего поколения выработалась неспроста: для многих это был не просто обычный досуг в альтернативу «догонялкам» на улице, а, скорее, средство ухода от реальности, от проблем в семье. Зачастую ребенок предпочитал виртуальные активности просто потому, что там интереснее, ведь дома порой и поговорить не с кем: родные заняты работой или вов­се ругаются, разводятся, а контакт с детьми не налажен, вот и выходит, что каждый сам по себе.

Игры, нужно сказать, недешево стояли, поэтому мы менялись дисками, иногда собирались у кого-то дома или в интернет-кафе возле школы и играли сразу все вместе. Ну, как играли… Один сидел за компьютером, а остальные дружно стояли позади и давали множество советов. Да, веселое было время.

В шкафу я как раз нашла свои первые игры – «Шерлок Холмс», «Гарри Поттер» и «Нэнси Дрю». Помню, счастью не было предела, ведь любовь к захватывающим детективным историям, кажется, родилась вместе со мной. Книги Артура Конан Дойла, зачитанные до дыр, и сегодня остаются моей слабостью, а уж тогда… ну очень мне нравилось воображать себя сыщиком, разгадывать тайны и расследовать преступления. «Гарри Поттер» как раз был на пике популярности, его читал, наверное, каждый ребенок. Конечно, заполучить еще и игру по любимой истории было грандиозным удовольствием и большой удачей.

Это сегодня мы смеемся, вспоминая, какая там была ужасная графика и неудобный интерфейс, потому что сегодняшние мы уже избалованы крутыми, продуманными до мелочей играми. Потом ведь пошли наши «любимчики» – Mortal Combat, Assassin’s Creed, Skyrim, «Ведьмак», League of Legends, Dota-2, CS:GO...

Подумать только, как разрос­лась, развилась и окрепла индустрия компьютерных игр за такой короткий период времени. Выросло целое поколение новых киберспортсменов, которые и Windows XP-то, наверное, не застали, но теперь выигрывают международные турниры и получают за свою игру значительные суммы. А ведь все мы помним, как наши мамы без конца ругались и выключали компьютеры – быть может, тогда и «полегло» много будущих воинов киберспорта?

Сейчас игровыми мирами вдохновляются и кинематографисты: сняты полнометражные картины по World of Warcraft, Mortal Combat, недавно вышел Uncharted. Сериалы по «Ведьмаку» и Arcane наделали много шума во всем мире, заставив фанатов прильнуть к экранам, а потом открыть горячие споры на тему того или иного сюжетного хода, персонажа, актера. В эти дни идет Halo, продолжаются съемки The Last of Us, и велика вероятность, что это только начало пути совместной киноигровой индустрии. Нам же остается лишь радоваться, наслаждаться этим взаимодейст­вием на больших и маленьких экранах и, конечно, ностальгировать по старым играм…

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