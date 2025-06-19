Он прятался в кустах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Сотрудники ДЧС Атырауской области при тушении возгорания тростниковых растений спасли жизнь дикого животного.



Во время тушения пожара на территории природного резервата «Ак Жайык» спасатели услышали повизгивание, доносившееся из густых зарослей.

Там они обнаружили детёныша дикого кабана, потерявшегося и отставшего от своего стада.

Ранее сообщалось, что в области пожар тушили с вертолета. Работа огнеборцев была осложнена жарой и сильным ветром. Угрозы распространения огня в населенные пункты нет. По информации на 18 июня, пожар локализован.