Куланы освоят новые территории в Прибалхашье

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

В целях сохранения популяции кулана и расширения естественного ареала его обитания животные были перемещены из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в государственный природный резерват «Иле-Балхаш», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Куланы доставлены на новую территорию и выпущены в естественную среду.

В дальнейшем специалисты продолжат наблюдение за их адаптацией, перемещением и общим состоянием. Эта работа направлена на восстановление естественной популяции кулана, расширение ареала его обитания и сохранение биоразнообразия Казахстана.