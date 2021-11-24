"Детей намеренно травят в детских садах" – на рассылку ответили в Минздраве
Участники популярных Telegram-каналов обсуждают тему заболеваемости ОРВИ среди детей дошкольного возраста. Они отмечают, что дети стали болеть чаще, чем раньше. Объясняют это тем, что дошкольников намеренно травят токсичными веществами для дезинфекции. Это не так, поясняет Stopfake.kz.
Эти сообщения прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Там рассказали, что дети стали болеть чаще из-за наступления холодов.
«В республике регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер ведется ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и циркуляцией вируса гриппа. Также отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов (парагрипп, риновирус, аденовирус и другие) и спорадическая регистрация вируса гриппа А. Как и в предыдущие эпидемические сезоны, основная доля больных (около 70%) приходится на детей в возрасте до 14 лет», — пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.
Он опроверг теорию о том, что дети болеют не в результате заражения вирусами, а вследствие санитарной обработки детских садов токсичными веществами, которые распыляют в помещениях намеренно.
«В Казахстане для проведения дезинфекции, в том числе в детских садах, применяются средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского экономического союза», — сообщил Ержан Байтанаев.
Для профилактики ОРВИ у детей следует воздерживаться от посещения людных мест, чаще проветривать жилье и проводить влажную уборку, часто и тщательно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками.
Таким образом, информация о том, что дошкольники болеют из-за распыления в детских садах неких опасных химикатов, – фейк, заключил Stopfake.