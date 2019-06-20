Дети находятся в хорошем настроении – министр образования о первом дне ЕНТ

В Казахстане началась сдача Единого национального тестирования (ЕНТ), передает BNews.kz
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Перед началом сдачи тестирования первым потоком выпускников в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева города Ну-Султан с приветственным словом выступил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
"Сегодня дети в целом в хорошем настроении. Настроены очень позитивно. Я думаю, в том числе причина в том, что они предварительно два раза имели возможность в этих пунктах проведения ЕНТ в таких же условиях, с досмотром, во включенными глушителями сотовой связи пройти через такой экзамен. Поэтому для них это уже привычный процесс", – сказал министр.
В текущем году ЕНТ сдают 13 тысяч выпускников. Министр отметил, что в последние годы, сдавая экзамен, дети кажутся более спокойными и собранными.
"Я уже больше 10 лет участвую в процедуре проведения ЕНТ. В последние годы, и сегодня, дети кажутся более спокойными, сконцентрированными. Всем нашим выпускникам, всем участникам Единого национального тестирования я хочу пожелать успехов. Я думаю, что у всех все получится", – сказал Асхат Аймагамбетов.
Он также отметил, что в 2019 году по аналогии с прошлым годом увеличивается количество выделяемых грантов при поступлении в вузы страны.
"В прошлом году у нас было увеличение количества грантов, в этом году тоже. Только на бакалавриат у нас выделено 53 тысячи грантов, это очень большое количество и говорит о том, что доступ к высшему образованию у нас с каждым годом увеличивается", – отметил глава ведомства.