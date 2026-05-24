Три дня искали туриста в горах Алматы

Он был без связи

Еще 20 мая турист ушел со стороны Шымбулака и должен был вернуться через два дня. Когда в назначенное время он не вышел на связь, а телефон оказался вне зоны доступа, близкие забили тревогу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

На поиски экстренно отправились спасатели, которые поднявшись на высоту 3200 метров, пешим ходом обследовали склон в сторону пика Чимбулачка. Пропавший мужчина был обнаружен 23 мая в ходе обследования маршрута.

Медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели обеспечили его безопасный спуск до высокогорного катка «Медеу» и передали близким.

МЧС напоминает: отправляясь в горы, всегда сообщайте свой точный маршрут и хронометраж похода близким!