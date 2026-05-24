Казахстанский тревел-блогер получил международную премию WIBA Awards

Общество

Церемония награждения прошла во Франции в рамках Каннского кинофестиваля

Скрин с видео instagram.com/bydastann

Казахстанский видеограф и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим стал победителем международной премии WIBA Awards 2026 в номинации «Лучший тревел-блогер мира», сообщает Kazpravda.kz

О своей победе блогер сообщил на странице в социальных сетях, опубликовав видео с торжественной церемонии. Таким образом имя казахстанца оказалось в одном ряду с известными мировыми инфлюенсерами.

WIBA Awards считается одной из престижных международных премий в сфере digital-контента. Награды вручают авторам, которые оказывают влияние на интернет-индустрию и привлекают внимание широкой аудитории.

Видео Дастана Мухамедрахима известны кинематографичным стилем, в котором он показывает природу, атмосферу городов и культуру разных стран. За последний год многие его ролики набрали миллионы просмотров, а некоторые публикации попадали в рекомендации и официальные страницы Instagram.

Пользователи соцсетей и коллеги поздравляют блогера с победой, называя это событие важным достижением для казахстанского блогинга.

Ранее сообщалось, что Дастан Мухамедрахим вошёл в число победителей WIBA Awards 2026, однако сама церемония награждения состоялась только сейчас.
 

 

#туризм #блогер #WIBA Awards

