Дети – наш приоритет

Закон и Порядок
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Влада Седова

Не раз из уст Главы государства звучало: на безопас­ность и соблюдение прав ребенка должны быть направлены все возможные усилия. В первую очередь за реализацию этих целей ответственны профильные министерства. Ими осуществляется целый комплекс мер и проводится системная работа в области образования, здравоохра­нения, социальной и правовой поддержки детей и подростков.

коллаж из архива "КП"

Согласно официальным данным на 2025 год, в Казахстане проживают почти 7 млн детей и подростков, из которых около 4 млн – школьники, еще поч­ти миллион – воспитанники дошкольных учреждений. До принятия Закона РК «О браке и семье» в 1998 году норм права, касающихся конкретно детей и подростков, как таковых не было ввиду их недееспособности вплоть до совершеннолетия. В 2002 году был принят Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан», который взял на себя регуляторную функцию отношений, возникающих в рамках реализации прав детей, закреп­ленных в Конституции.

Законом определены права ребенка, основные из них перечис­лены в главе третьей. При этом в других главах указаны и иные права несовершеннолетних, как-то: «Права ребенка с инвалидностью на полноценную жизнь», «Право ребенка на общение с отдельно проживающими родителями». То есть закон вобрал в себя все возможные аспекты отношений, так или иначе затрагивающие права и интересы детей.

Кроме того, правовой статус несовершеннолетних закреплен в Конституции, Кодексе «О браке (супружестве) и семье», законах о правах ребенка, об образовании и других.

При этом не стоит забывать, что еще в сентябре 1994 года Казахстан­ ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. На сегодняшний день конвенция – самый массово ратифицированный договор о правах человека в истории. Всего же наша страна ратифицировала около 15 международных документов, касающихся защиты прав детей.

В 2023 году в Казахстане указом Президента ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщения, предусматривающий рассмот­рение индивидуальных жалоб в случаях нарушения прав детей.

– Защита прав подрастающего поколения и обеспечение их безопасности являются главными приоритетами политики нашего государства. Казахстан полностью поддерживает инициативы ООН в этой области. Ратификация протокола позволяет обращаться с жалобами о нарушениях прав детей в Комитет ООН по правам ребенка. Мы считаем, что этот закон создает дополнительную правовую основу для совершенствования механизмов защиты интересов детей, – заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев после одобрения в Сенате Закона «О ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка».

#дети #безопасность #подростки #права

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