Одна поддельная справка привела к усилению контроля в Павлодарской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В медорганизациях усилен контроль за оформлением, учётом, хранением и выдачей документов

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В Павлодарской области после выявления факта использования поддельной справки о беременности прокуратура добилась усиления контроля за выдачей медицинских документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Ранее фиктивная справка позволила виновнице пьяного ДТП избежать административного ареста. Прокуратура установила факт подделки, после чего суд назначил ей 20 суток ареста.

В дальнейшем виновный в получении взятки и фальсификации доказательств был осуждён. Наложен штраф в размере 6,6 млн теңге и пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе.

«Прокуратура проверила причины, позволившие использовать поддельный медицинский документ. По внесённому представлению к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 5 должностных лиц, в том числе 2 руководителя. В медицинских организациях усилен контроль за оформлением, учётом, хранением и выдачей документов, исключена возможность их редактирования», − прокомментировали в надзорном органе.

Таким образом, выявленный факт получил не только уголовно-правовую оценку, прокуратура добилась устранения условий, которые позволили использовать поддельный медицинский документ. 

#Павлодарская область #подделка #контроль #справка #ЗИП #меддокументы

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