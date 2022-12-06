Детсад в… гараже

Несоответствие спальных и игровых комнат санитарным требованиям, расхождение реального количества фактичес­ких койко-мест с указанными в документах, регистрация детей из других областей и городов, несовпадение инициалов родителей. И вишенка на тортике: детский сад в автомобильном гараже. Только перечисление нарушений, выявленных в ходе проверки частных детских садов, говорит о масштабах проблем, накопившихся в этой важной сфере.

В частных детских садах во всех районах и городах нарушения практически одинаковы. К примеру, в день проверки в большинстве частных детских садов до 40–50% детей, значащихся в списке, отсутствовали. Были и такие сады, где инспекторы не досчитались до 80% малышей.

Такую картину в ходе мониторинга застали в шести частных детских садах Толебийского райо­на. При тщательном изучении ситуации выявлены грубые нарушения по соблюдению дейст­вующего законодательства. Так, выяснилось, что 80% детей чис­лились только документально, а на самом деле детсад они не посещали. Неудивительно, что 90% заявлений родителей о приеме ребенка, написаны одним и тем же почерком.

В ходе проведения мониторинга зафиксированы нарушения правил безопасности при отоплении помещений, что очень опасно в детском коллективе. Выявлены случаи, когда помещения обогревались иранской печью без соблюдения мер безопасности. Беда в том, что природный газ в этих обогревателях сгорает не полностью, что нередко становится причиной несчастных случаев. Один из таких трагических случаев произошел в частном доме в Туркестане, когда от угарного газа погибли мать и четверо детей, находившиеся в комнате, обогреваемой иранской печью.

На этом фоне несоблюдение требований по размеру игровых комнат и раздевалок покажутся невинной шалостью.

Актуальные вопросы дошкольного образования и воспитания стали темой специального совещания, которое прошло в минувшую пятницу под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Он подчеркнул необходимость строго следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в детских садах, мер противопожарной безопаснос­ти, контролировать эффективное расходование бюджетных средств, выделяемых на финансирование государственных детских садов и работающих на основе государственно-частного партнерства.

– Несмотря на то что многие детские сады получают госзаказ по количеству детей, в результате проверки установлено, что по факту детей в этих садах нет, – отметил Дархан Сатыбалды. – Ряд детских садов и вовсе не соответствует санитарным и другим требованиям.

Что видит ребенок, посещая такие детские сады? Какое воспитание он там получит? Если сами владельцы детсадов довели свои объекты до такого состояния, что они могут дать детям? Мы должны остановить это. Считаю, что в случае необходимости должны подключиться правоохранительные органы и принять жесткие меры в рамках закона.

Дархан Сатыбалды дал конкретные поручения ответственным руководителям по устранению выявленных недостатков.

Аппаратом и управлениями акима области и Ассоциацией непрерывного образования Казахстана была создана специальная рабочая группа, которой проведен мониторинг 1 393 детских садов в 17 районах и городах. Среди них 268 государственных и 1 012 частных дошкольных учреждений.

По словам руководителя областного управления развития человеческого потенциала Дин­ислама Болатханулы, в декабре 2021 года и январе, марте 2022 года по результатам мониторинга было установлено, что вместо 155 810 детей в возрасте от одного года до шести лет в детских садах фактически находились 152 845. То есть на 2 965 детей меньше. Тем не менее бюджетное финансирование выделялось на списочный состав детей.

Чтобы исключить подобные нарушения, на портале SmartNation Balabaqsha предус­мотрена регистрация детей от трех до шести лет. Кроме того, через данный портал внедряется пилотный проект по подтверж­дению поступления ребенка в детский сад.

– Детские сады должны соот­ветствовать новым требованиям, – прокомментировал ситуа­цию Динислам Болат­ханулы. – В соответствии с правилами государственная поддержка предоставляется только детским садам, обеспечившим комфорт­ные условия для малышей. Как никогда ужесточены требования санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопаснос­ти. В частности, необходимы наличие ограждения вокруг здания и прогулочной территории, оборудование учреждения резервной системой электроснабжения. Сад обязательно должен установить систему видеонаблюдения и тревожную кнопку.

На заседание пригласили также руководителей правоохранительных органов и представителей областной прокуратуры, департамента санитарно-эпидемиологического контроля и других учреждений, в чьи функ­циональные обязанности входит контроль над работой дошкольных учреждений.

Специальная комиссия с учас­тием представителей всех ответственных органов продолжит проверку дошкольных учреж­дений. По выявленным нарушениям буду приняты соответствующие меры.