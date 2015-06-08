Детские велосоревнования прошли в Алматы

Фото Евгения Ильченко
7 июня в Алматы на стадионе Спортивно-тренировочного комплекса Фонда Первого Президента Республики Казахстан прошли 7-е детские велосоревнования "Tour de Kids", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу "Вело-Алматы".
Как сообщается, в соревнованиях приняли участие 200 малышей в возрасте от 2 до 7 лет. Заезды проводились для разных возрастных категорий, для мальчиков и девочек отдельно. Проигравших не было!
Торжественно открыл соревнования почетный гость, Андрей Зейц, член казахстанской профессиональной шоссейной велокоманды Astana Pro Team, которая на днях вернулась из Италии, где выиграла командный зачет, получив номинацию "Лучшей команды" известной гонки "Джиро д’Италия-2015".
Награждал юных победителей еще один почетный гость велосоревнований – член Казахского Географического Общества Магжан Сагимбаев, который недавно завершил одиночное кругосветное путешествие Bike The Earth на велосипеде протяженностью в 28 000 км.
Во время соревнований также прошла выставка 62 работ участников и награждение по результатам конкурса детских рисунков на тему "Велосипед и экология". Конкурс детских рисунков поддержал проект ПРООН/ ГЭФ "Устойчивый транспорт Алматы".