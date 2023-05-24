С этого года всемирно известный детский канал "Nick Jr" будет транслироваться на казахском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Фото пресс-службы МИОР РК

Как известно, с 2021 года в целях развития детского контента на государственном языке реализуется проект по переводу продукции детского телеканала "Nickelodeon" на казахский язык. В 2021 году было переведено 465 часов контента телеканала "Nickelodeon", а в 2022 году 345 часов выпустились на казахском языке.

В этом году планируется перевести 481 час контента, из них 190 часов контента канала "Nickelodeon" и 291 час контента канала "Nick Jr" будут переведены на казахский язык.

Аудиозаписи контента, переведенные на казахский язык, загружены на специальный FTP-сервер. Срок действия лицензионных прав - 2 года.

Трансляция программ "Nickelodeon" на казахском языке осуществлялась с переключением языка на пульте телевизора, отметили в министерстве.

В настоящее время канал "Nickelodeon HD" выходит в эфир отдельно от ряда кабельных операторов (Казахтелеком, TVCom, Билайн и др.) со 100% локализованным программированием контента.

Работа в этом направлении будет продолжена планомерно, добавили в МИОР.

