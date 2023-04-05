Девочка разбила стекло вольера в зоопарке Шымкента. Сбежавших родителей ребенка ищут

Администрация зоопарка города Шымкента ищет родителей ребенка, который разбил вольер, сообщает Kazpravda.kz.
Видео инцидента, произошедшего 4 апреля в 17:40, зоопарк разместил на своей странице в Instagram.
Как говорится в посте, посетители (семья) проигнорировали предупреждения на табличках. Маленькая девочка подобрала камень на территории парка и несколько раз ударила им по стеклу экспозиционного вольера с обезьянами, хрупкий материал не выдержал.
Родители же, увидев случившееся, спешно покинули зоопарк.
«В настоящее время вопрос по этому делу остается открытым.
Если кто-то узнает людей на этом видео, просим вас обратиться в администрацию зоопарка! В случае отказа от обращения (по собственному желанию) по данному вопросу, зоопарк вынужден будет обратиться в Департамент полиции Шымкента», – обратились к нерадивым посетителям в зоопарке.