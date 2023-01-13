Девочку-подростка нашли повешенной в Актюбинской области
Происшествия
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Труп девочки нашли в сарае дома в Актюбинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
«13 января 00:10 в сарае, расположенном во дворе дома в поселке Бегимбет Шалкарского района, был обнаружен в подвешенном состоянии труп несовершеннолетней девочки 2007 года рождения», – говорится в сообщении.
По факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».
Назначено судебно-медицинская экспертиза. Проводится тщательное расследование для выяснения причин и мотивов происшествия, отметили в полиции.