Девочку-подростка нашли повешенной в Актюбинской области

Труп девочки нашли в сарае дома в Актюбинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП СКО

«13 января 00:10 в сарае, расположенном во дворе дома в поселке Бегимбет Шалкарского района, был обнаружен в подвешенном состоянии труп несовершеннолетней девочки 2007 года рождения», – говорится в сообщении.

По факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».

Назначено судебно-медицинская экспертиза. Проводится тщательное расследование для выяснения причин и мотивов происшествия, отметили в полиции.