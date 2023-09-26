Девушка и двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

3 человека погибли при пожаре в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Пожар в частном жилом доме по улице Волочаевская в Петропавловске вспыхнул 25 сентября.

Уже через 5 минут, в 21:35, на место приехали расчеты службы пожаротушения ДЧС СКО. На тот момент деревянный дом горел открытым пламенем. 

Внутри огнеборцы обнаружили безжизненные тела 3 человек – женщины 2003 года рождения и 2 детей 2022 и 2018 годов рождения.

Пожар на площади 19 квадратных метров потушили в 22:36.

Причина и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжал аким области Гауез Нурмухамбетов, начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев, начальник ДП области Айдын Кабдулдинов.

 

 

 

#дети #гибель #ДЧС #СКО #пожар #Петропавловск

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