Девушка с гитарой: как бразильская босса-нова звучит на казахском языке

Фото из личного архива Полины Тыриной

Недавно Полина выступила с лучшими номерами вместе с саксофонистом Акжолом Исиным, перкуссионистом Дмитрием Староверовым, бас-гитаристом Артуром Поваляшко на концерте «Ритмы Бразилии» в театре «Астана Опера», где прозвучали известные стандарты босса-новы и самбы на португальском и казахском языках.

Композиции были насыщенны непредсказуемыми гармониями, чувственным вокалом и ритмичным битом.

Напомним, талантливая певица давно покорила казахстанскую и зарубежную публику невероятными музыкальными экспериментами. Начав свой путь в мире музыке с кружка любителей бардовской песни, Полина покорила сердца профессионалов музыкальной индустрии ‒ в 2019 году вошла в состав команды Константина Меладзе на шоу «Голос», а в 2021 году представляла Казахстан на международном фестивале Sharjah Heritage в ОАЭ.

В конце 2023 года девушка выпустила сингл Qazaq Bossa Nova – 3 всемирно известных стандарта босса-новы в переводе на казахский язык.

В феврале 2024 года в столице Бразилии прошел концерт-презентация проекта Qazaq Bossa Nova. На протяжении многих лет певица сотрудничает с посольством Бразилии в Казахстане, принимала участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию независимости Бразилии.

Любители «мыльных опер»

Между делом, мы поинтересовались у Полины о том, чем босса-нова, музыкальный жанр из Бразилии, представляющий собой синтез джаза и самбы, способна привлечь казахстанских меломанов.

Для казахстанцев бразильская музыка в первую очередь ассоциируется с сериалами, потому что в 90-е годы многие люди проводили вечера у экранов телевизоров. Саундтреки из фильмов вызывают ностальгию по ушедшей эпохе. Самое главное для музыкантов – донести до аудитории красоту знакомых с детства и юности мелодий, проверенных временем.

«Поэтические тексты с португальского языка на казахский перевела известная Наргиз Макраева. Мы максимально старались сохранить изначальный авторский текст на португальском языке и осуществляли построчный перевод. Как правило, версии песен на английском и русском языках тоже достаточно точны. В итоге получилась компиляция из трех текстов. Нам было важно сохранить художественный смысл и передать подлинную атмосферу и колорит песен», ‒ отметила собеседница.

Немного о любимых композиторах

«Программа музыкального вечера состояла из стандартов босса-новы. На концерте я рассказывала о творчестве бразильских композиторов, таких как Антониу Карлос Жобим, Винисиус де Мораес, Жилберту Жил. Эти и другие имена широко известны за пределами Бразилии. Кроме того, существует ряд композиторов, внесших большой вклад в национальную культуру во второй половины 20 века, но они не так широко известны за пределами Бразилии. Среди них Луис Бонфа, Каэтано Велозу, Шико Буарке и другие авторы, которые очень значимы для музыкального направления, именуемого «тропикализм». Я старалась, чтобы на концерте прозвучали произведения, которые понятны и знакомы казахстанским слушателям. С другой стороны, необходимо как можно шире представить данное музыкальное направление и рассказать слушателям об истории и развитии жанра. Конечно, традиционный камерный зал накладывал определенный отпечаток классицизма, что придавало особую атмосферу», – пояснила исполнительница.

Полина вспоминает, что однажды она услышала всемирно известную босса-нову, написанную Антониу Карлос Жобимом «Девушка из Ипанемы» и настолько впечатлилась, что со временем постепенно погрузилась в бразильские мелодии, не расставаясь с инструментом.

«Нельзя объяснить почему мы любим ту или иную еду, она для нас просто вкусная для тех или иных людей. Это относится и к музыке, кто-то горячо любит фламенко, кто-то классику, а я предпочитаю босса-нову и самбу. Они мне нравится лиричностью, безумной красотой, сложными гармониями, непредсказуемыми мелодиями и искренностью. Классическая форма исполнения босса-новы – один музыкант и одна гитара», – уточнила она.

Также певица добавила, что особенно ей нравится творчество композитора Антонио Карлоса Жобима, который написал просто невероятное количество безумно красивых песен и стихов. Его исполнительское мастерство просто потрясающего уровня.

По ее мнению, считается большой редкостью, когда композитор полноценно писал стихи к своим песням. Также она восхищалась виртуозностью Жуана Жилберту, который выступал под гитару. Однако настоящим открытием для нее стали композиции бразильского композитора Шико Буарке.

«С творчеством Шико Буарке познакомилась совершенно недавно. По просьбе посольства Бразилии в Казахстане весной 2024 года принимала участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню португальского языка. Конечно, ранее слышала его записи, но мало чего знала о жизни этого автора. Изучая его биографию, поразилась таланту потрясающего поэта, который сочиняет невероятные стихи, глубокие и полные метафор. Он человек с твердой и ясной гражданской позицией, которую никогда не боялся выражать и даже был преследуем за это в 70-е годы. Удивительно, что в свои 80 лет он по-прежнему продолжает выступать на сцене», – говорит Полина.

Рио – город контрастов

Певица-полиглот недавно побывала в Бразилии, где принимала участие в съемках телепрограммы «Орел и решка. Казахи».

«У меня осталось много разных впечатлений от поездки в Бразилию. В первую очередь, была безумно рада увидеть все своими глазами, потому что больше десяти лет исполняю музыку этой страны. Было интересно изучать географические локации потрясающе красивого города Рио-де –Жанейро. Мне кажется, что словами невозможно передать всю красоту, масштаб, колорит и все разнообразие этого мегаполиса, где проходит карнавал. Насколько он впечатляет, сможет понять только тот, кто побывал в Рио. Этот и красивый, и в чем-то и пугающий и одновременно в чем-то опасный город, где гарантированы эмоциональные качели. В течение одного часа там можно испытать разнообразные ощущения от потрясающе до ужасно, от кошмарно до великолепно», – говорит девушка.

В эфире артистка поделилась своими впечатлениями от просмотра главных достопримечательностей Рио-де Жанейро.

«Могу в какой-то степени назвать себя поклонницей популярной передачи «Орел и решка». Когда посмотрела выпуск, оказалось, что мои впечатления от Рио практически на 99 % совпали с мнением съемочной группы. У меня не возникло никакого диссонанса с тем, что в эфире показали одно, а я увидела и ощутила совершенно другое. Это было удивительно, так как возникают мысли о том, что телешоу приукрашивают реальность. Могу назвать большим плюсом то, что это не прописанные сценарные истории, а настоящая правда», – считает она.

Шедевры гастрономии

По мнению Полины, между двумя кардинально противоположными и географически отдаленными странами все-таки возможно найти общие точки соприкосновения.

«Наверное, нас объединяет большая и трепетная любовь к мясным блюдам. Приятным бонусом стало то, что в Бразилии с этим проблем нет. Такое сходство может даже показаться смешным и странным. В плане гастрономии для нас там все комфортно, знакомо и понятно. Очевидно, что наши музыкальные корни очень сильно отличаются, потому что мы находимся на разных сторонах земли. Также дают о себе знать и климатические условия. Все это отражается на повседневной жизни, ментальности народа, истории и религии, но здесь есть своя изюминка. Через культуру можно немного лучше и больше понять людей, которые с первого взгляда казались непонятными и странными, чтобы потом взаимодействовать с ними на другом уровне», ‒ заключила музыкант.

В завершение беседы певица отметила, что гостеприимство казахского народа и иного рода открытость бразильцев проявляется по-разному, но общечеловеческий корень положительных эмоций сразу считывается с первых минут знакомства.

Вся прелесть жизни заключается в ее разнообразии, поэтому тем интереснее исследовать тайны музыкального мира.