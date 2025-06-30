«Қазақконцерт» завершил 64-й сезон гала-концертом в Астане

Культура,Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

29 июня на сцене столичного амфитеатра состоялся музыкальный вечер с участием звёзд отечественной эстрады, известных мастеров сцены и молодых талантов

Фото: пресс-служба Минкультуры

Государственная академическая концертная организация «Казахконцерт» имени Розы Баглановой успешно завершила 64-й концертный сезон, представив зрителям ряд ярких программ в рамках музыкального фестиваля GRAND FEST, сообщает Kazpravda.kz 

29 июня на сцене столичного амфитеатра состоялся Гала-концерт с участием звёзд отечественной эстрады, известных мастеров сцены и молодых талантов.

Концертная программа включила популярные композиции в современных аранжировках, оркестровое сопровождение и праздничную атмосферу лета.

В творческом вечере приняли участие солисты и творческие коллективы Казахконцерта: народная артистка Казахстана Макпал Жунусова, заслуженный артист Казахстана Нурлан Онербаев, заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а также Казахский государственный симфонический оркестр, ансамбли «Гүлдер» и «Бірлік», этно-фольклорный ансамбль «TURAN», группа «SAZ & SOUL» и Государственный театр Astana Musical.

В ведомстве отметили, что в течение сезона коллектив Казахконцерта провёл 82 концерта, реализовал 3 крупных творческих проекта, а также стал организатором множества важных культурных событий. Среди них — международный вокальный конкурс имени Розы Баглановой, республиканский конкурс национального искусства «Серпер» и международный фестиваль песен Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным».

В рамках гастрольной деятельности артисты организации представили казахское искусство на мировых сценах, побывав с концертами в 22 странах, включая Францию, Великобританию, Италию, Канаду, Турцию, Испанию, Чехию, Болгарию, Беларусь, Венгрию, ОАЭ, Таджикистан, Россию, Туркменистан, Грузию, Армению, Латвию и Азербайджан.

Казахконцерт организовал 17 республиканских гастрольных туров, охватив практически все регионы страны. Эти туры стали важной частью культурной миссии по продвижению национального искусства.

Артисты и творческие коллективы Казахконцерта были удостоены 12 государственных наград, включая звания «народный артист Казахстана», «заслуженный деятель Казахстана», орден «Барыс», медаль «Ерен еңбегі үшін», а также нагрудный знак «30 лет Ассамблее народа Казахстана».

Кроме того, артисты организации стали призёрами семи республиканских и международных конкурсов, среди которых Dala dauysy, а также фестивали, прошедшие в США, России и Грузии.  

#Астана #«Қазақконцерт» #завершение #сезон

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