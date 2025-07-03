День домбры: как отметят праздник в регионах Казахстана

Культура,Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

В этом году праздник выпадает на 6 июля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Этот праздник, учрежденный в 2018 году по инициативе Президента, способствует укреплению национальной идентичности, пробуждает интерес у молодежи к традиционной культуре и подчеркивает преемственность поколений.

В этом году данный праздник выпадает на 6 июля. Минкультуры утвердило план приуроченных к нему республиканских мероприятий - будет организовано около 300 мероприятий, из которых свыше 200 состоятся в регионах.  

6 июля на открытой площадке MEGA Alma-Ata состоится праздничный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Кроме того, на площадке парка Көк Төбе состоится торжественный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы «Dombyra party».

В Астане на площадке амфитеатра состоится праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры.

В Национальном музее РК состоится концерт, приуроченный к 100-летию выдающегося композитора Нургисы Тлендиева.

В Жамбылской области на территории археологического парка «Көне Тараз» состоится музыкальный вечер «Ұлттық домбыра күні – баба үніне құрмет».

В Туркестане на площадке историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» состоится культурно-массовое мероприятие «Домбыра-дастан».

В настоящее время по всей стране проходит челлендж, приуроченный ко Дню домбры, в котором приняли участие около 100 известных деятелей культуры, добавили в Минкультуры.

#регионы #праздник #домбра

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