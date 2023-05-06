Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
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Столичные полицейские на территории парка задержали девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайники. У нее изъято 0,53 г экстази, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
В ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой наркомагазин.
Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 г наркотических средств.
Кроме того, обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.
Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Фигурантка водворена в ИВС.