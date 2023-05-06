Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Столичные полицейские на территории парка задержали девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайники. У нее изъято 0,53 г экстази, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

В ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой наркомагазин.

Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 г наркотических средств.

Кроме того, обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Фигурантка водворена в ИВС.