Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы

Она скончалась на месте до приезда скорой помощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Девушка, которая выпрыгнула из колеса обозрения в парке Алматы, перед гибелью задушила свою дочь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан»

Сообщается, что девушка проживала в Илийском районе Алматинской области. Перед суицидом она задушила малолетнюю дочь в своем доме. Информацию подтвердили в областном департаменте полиции.

«По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – сообщили в ДП.

Напомним, в соцсетях распространяется информация о том, что девушка выпала со смотрового колеса обозрения в парке Горького.