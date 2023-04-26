Девушку нашли убитой в номере гостиницы в Алматинской области

Труп женщины обнаружили в номере гостиницы в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

20 апреля в 14:25 в Департамент полиции Алматинской области сообщили о трупе 26-летней женщины, обнаруженном в номере одной из гостиниц в Карасайском районе.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по части 1 уголовной статьи «Убийство».

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления по горячим следам задержан и помещен под стражу 34-летний П.

Другие подробности, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат.