Девятиклассница хотела совершить суицид после ссоры с отцом

Полиция Туркестанской области спасла девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста после ссоры с отцом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

На пульт 102 поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя девушка пытается спрыгнуть с моста. К месту происшествия незамедлительно прибыли участковые инспекторы полиции Ергазы Жунусов, Марат Ауэзов и Бахром Хашимов. Инцидент произошел в девять часов вечера. Стражи порядка решили поговорить и успокоить девушку.

— Во время уговоров один из полицейских, воспользовавшись моментом, быстро схватил девушку и отвел в безопасное место. Благодаря мастерству и оперативности, сотрудники полиции спасли девятиклассницу от смерти. Несовершеннолетняя пошла на такой необдуманный шаг после ссоры с отцом, который отобрал ее телефон. Мужчина выразил искреннюю благодарность стражам порядка, которые спасли его дочь. Полицейские провели разъяснительную работу со школьницей и ее родителями, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в РК принят комплексный план на 2023–2025 годы по защите детей от насилия, предотвращению самоубийств.