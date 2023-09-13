Почти на 50% выросло число суицидов среди несовершеннолетних за год в Казахстане

Культура и общество
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В связи с этим принят Комплексный план на 2023–2025 годы по защите детей от насилия, предотвращению самоубийств.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане количество правонарушений среди недостигших 18 лет с начала года уже возросло на 15% (с 940 до 1 143), правонарушений в отношении несовершеннолетних – на 18% (с 1 460 до 1 723 случаев). При этом число суицидов увеличилось сразу на 48% – с 94 до 139, а попыток их совершения – с 210 до 233 случаев, или на 11%, сообщает Kazpravda.kz.

В связи с этим принят Комплексный план на 2023–2025 годы по защите детей от насилия, предотвращению самоубийств. В его разработке участие принимали эксперты, неправительственные организации и научное сообщество.

"Мы изучили лучший международный опыт. Проект комплексного плана неоднократно обсуждался на различных диалоговых форумах и в средствах массовой информации, – сообщил на брифинге СЦК вице-министр просвещения РК Едил Оспан. – Был произведен детальный анализ ситуации в детской среде. Также изучили статистику, собрали данные о жестоком обращении с детьми, выявили факторы риска и узнали, какие ресурсы доступны детям в ситуациях жестокого обращения. Этот анализ позволил нам более четко определить приоритетные направления".

Так, на начальном этапе ведомство разрабатывает интерактивную карту рисков в рамках национальной базы данных по образованию. Она будет содержать статистические данные обо всех видах негативных явлений в детской среде в разрезе областей, городов, районов и образовательных организаций.

"На карте представлены наглядные данные, позволяющие проанализировать положение детей в каждом образовательном учреждении. Это помогает государственным учреждениям принимать быстрые и конкретные решения для предотвращения и решения детских проблем. С учетом всех этих данных будут учтены особенности каждого региона и разработана конкретная программа действий", – добавил спикер.

Что касается буллинга среди детей, то, как сообщили в ведомстве, они получают жалобы из организаций образования, а также через социальные сети. Для борьбы с этим явлением разработана единая для всей страны антибуллинговая программа.

"Важно, чтобы дети знали, что они не одни. В школах будут созданы места, где ученики могут поговорить со взрос­лыми, если у них есть проблемы. Также они научатся быть друзьями и помогать друг другу. Программа будет учить детей чувствовать себя в безопасности. Если случается что-то плохое, то взрослые сразу отреагируют и помогут решить проблему. Все – и дети, и учителя, и родители – будут работать вместе, чтобы сделать школу безопасной и дружелюбной", – разъяснил Едил Оспан.

Мониторинг эффективности реализации программы будет вестись через онлайн-модуль в рамках НОБД и в ежемесячном сборе административных данных фактов буллинга в организациях образования.

Сегодня в стране функционируют 235 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, где трудятся 2,5 тыс. специалистов.

"Начата работа по трансформации региональных комиссий в части смещения акцента работы на раннее выявление семейного неблагополучия за счет внед­рения механизма медико-социального учета, в рамках которого каждому будет оказываться комплексная помощь. Например, если семья неблагополучная, то будет назначена необходимая помощь по линии здравоохранения, социальной защиты, образования", – рассказал вице-министр.

На законодательном уровне планируется ввести понятие внутришкольной отчетности, ужесточить ответственность работников образования, здравоохранения, социальной защиты населения за несообщение о фактах насилия в отношении детей.

Самат Бейсембаев

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