Девятый нал

Общество
10
Андрей Кратенко

Сбить вал интернет-мошенничества, кажется, удалось стражам порядка Северо-Казахстанской области, о чем пока не слишком уверенно заявляют представители местного департамента полиции.

Как сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин, если в конце весны и начале лета наблюдался буквально «девятый вал» обмана пожилых людей, которым звонили по телефону и просили отдать налом крупные суммы, чтобы решить проб­лемы с законом якобы попавших в ДТП родственников, то уже осенью таких фактов стало значительно меньше. Правоохранители связали эту положительную динамику с активной профилактической работой, в которой кроме полицейских задействованы сотрудники прокуратуры, акимата, суды.

Например, в Петропавловске суд рассмотрел первое уголовное дело в отношении дроппера, то есть человека, которого мошенники используют для своих целей. На скамье подсудимых оказался молодой человек, некий кондитер из ресторана, который стучался к пенсионерам и забирал у них деньги якобы на помощь родственникам, попавшим в ДТП, после чего передавал мошеннику.

Некто Ж. нашел объявление о подработке, позвонил по указанному телефону, неустановленное (увы!) лицо предложило ему участвовать в мошенничестве, на что подсудимый дал согласие. Преступная роль дроппера заключалась в том, что он забирал деньги у потерпевших и перечислял своему «коллеге». Только в августе 2023 года жертвами мошенников стали трое пенсионеров, которые отдали в общей сложности около трех миллионов тенге. Ущерб не возмещен. Приговором суда Ж. был признан виновным, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске состоял­ся еще один судебный процесс, результатом которого стало освобождение жертвы мошенников от долговых обязательств по договору кредитования. Мошенники повесили на детсадовскую няню с маленькой зарплатой кредит почти на два миллиона тенге. Обманным способом злоумышленники сделали фотографию женщины, вручив перед этим приз – курицу. И этого оказалось достаточно, чтобы финансовые организации оформили на нее кредит на покупку двух смартфонов и смарт-часов общей стоимостью почти два миллиона тенге.

Женщина отказалась платить по договору кредитования, обратилась в Петропавловский суд № 2 с иском сразу к четырем организациям, в итоге она выиграла процесс. При рассмотрении дела было установлено, что номер телефона, использованный при онлайн-оформлении кредита и покупке вещей, ей не принадлежал.

Однако праздновать победу над мошенниками, конечно, еще рано. Не так давно они выманили крупную сумму у мужа погибшей сотрудницы Петропавловской ТЭЦ-2, о чем на брифинге рассказал начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов.

Несчастья в семье Чефоновых начались в марте 2022 года, когда обрушилась первая дымовая труба ТЭЦ-2. Под завалом погибла 37-летняя сотрудница котельного цеха Наталья Чефонова. По уголовному делу проходили несколько потерпевших, в том числе муж единственной жерт­вы аварии Юрий Чефонов. После суда в социальных сетях появились посты от имени Юрия о том, что его обманули мошенники, узнавшие о полученной компенсации. Полицейские подтвердили, что мошенники действительно обманули Юрия, выманив у него весьма крупную сумму, вернуть которую пока не удалось.

– Дело не раскрыто, находится в производстве управления полиции Петропавловска, – сообщил Айдын Кабдулдинов. – По интернет-мошенничествам процент раскрываемости вообще очень маленький: из 494 преступлений только 88 раскрыто. Сложность в том, что зачастую мошенники действуют с территории других государств. Мы ведем огромную профилактическую работу, но люди продолжают попадаться на уловки обманщиков…

#СКО #Петропавловск #мошенники

Популярное

Все
И снова «Бунт невесток»
Будет чемпионская дуэль
Люди хотят знать правила игры
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Профессия – дарить тепло
Игры номадов многогранны
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Мирный атом: быть или не быть?
Речь, ставшая родной
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Люди хотят знать правила игры
Противоправная деятельность в НАО «ГК «Правительство для гр…
Пресс-служба АМТ опровергла распространяющиеся в Интернете …
Затор на госгранице объяснили в Погранслужбе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]