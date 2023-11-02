Девятый нал

Как сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин, если в конце весны и начале лета наблюдался буквально «девятый вал» обмана пожилых людей, которым звонили по телефону и просили отдать налом крупные суммы, чтобы решить проб­лемы с законом якобы попавших в ДТП родственников, то уже осенью таких фактов стало значительно меньше. Правоохранители связали эту положительную динамику с активной профилактической работой, в которой кроме полицейских задействованы сотрудники прокуратуры, акимата, суды.

Например, в Петропавловске суд рассмотрел первое уголовное дело в отношении дроппера, то есть человека, которого мошенники используют для своих целей. На скамье подсудимых оказался молодой человек, некий кондитер из ресторана, который стучался к пенсионерам и забирал у них деньги якобы на помощь родственникам, попавшим в ДТП, после чего передавал мошеннику.

Некто Ж. нашел объявление о подработке, позвонил по указанному телефону, неустановленное (увы!) лицо предложило ему участвовать в мошенничестве, на что подсудимый дал согласие. Преступная роль дроппера заключалась в том, что он забирал деньги у потерпевших и перечислял своему «коллеге». Только в августе 2023 года жертвами мошенников стали трое пенсионеров, которые отдали в общей сложности около трех миллионов тенге. Ущерб не возмещен. Приговором суда Ж. был признан виновным, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске состоял­ся еще один судебный процесс, результатом которого стало освобождение жертвы мошенников от долговых обязательств по договору кредитования. Мошенники повесили на детсадовскую няню с маленькой зарплатой кредит почти на два миллиона тенге. Обманным способом злоумышленники сделали фотографию женщины, вручив перед этим приз – курицу. И этого оказалось достаточно, чтобы финансовые организации оформили на нее кредит на покупку двух смартфонов и смарт-часов общей стоимостью почти два миллиона тенге.

Женщина отказалась платить по договору кредитования, обратилась в Петропавловский суд № 2 с иском сразу к четырем организациям, в итоге она выиграла процесс. При рассмотрении дела было установлено, что номер телефона, использованный при онлайн-оформлении кредита и покупке вещей, ей не принадлежал.

Однако праздновать победу над мошенниками, конечно, еще рано. Не так давно они выманили крупную сумму у мужа погибшей сотрудницы Петропавловской ТЭЦ-2, о чем на брифинге рассказал начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов.

Несчастья в семье Чефоновых начались в марте 2022 года, когда обрушилась первая дымовая труба ТЭЦ-2. Под завалом погибла 37-летняя сотрудница котельного цеха Наталья Чефонова. По уголовному делу проходили несколько потерпевших, в том числе муж единственной жерт­вы аварии Юрий Чефонов. После суда в социальных сетях появились посты от имени Юрия о том, что его обманули мошенники, узнавшие о полученной компенсации. Полицейские подтвердили, что мошенники действительно обманули Юрия, выманив у него весьма крупную сумму, вернуть которую пока не удалось.

– Дело не раскрыто, находится в производстве управления полиции Петропавловска, – сообщил Айдын Кабдулдинов. – По интернет-мошенничествам процент раскрываемости вообще очень маленький: из 494 преступлений только 88 раскрыто. Сложность в том, что зачастую мошенники действуют с территории других государств. Мы ведем огромную профилактическую работу, но люди продолжают попадаться на уловки обманщиков…