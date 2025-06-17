Великий шелковый путь – не только символ общей истории Казахстана и Китая, но и богатое культурное наследие, которое способствует сотрудничеству ученых двух стран. Об этом говорили на научно-практичес­кой конференции «Великий шелковый путь: диалог культур», состоявшейся в Национальном музее РК. В ее работе приняли участие ученые, археологи, искусствоведы, сотрудники музеев из Казахстана и Китая.

фото предоставлено пресс службой Национального музея РК

Гостей из Поднебесной приветствовал директор Национального музея РК Берик Абдыгалиулы, особо отметивший значение Великого шелкового пути в развитии многих государств.

– Это не просто самый большой торговый путь, внесший огромный вклад в развитие нашего региона, а также десятков других стран, через которые пролегали караванные дороги, но и большой потенциал для исследовательской работы, которая способствует тес­ному сотрудничеству между нашими странами, – подчеркнул он.

Главная цель мероприятия – исследование, сохранение и продвижение культурного наследия стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, а также укрепление межцивилизационного взаи­мопонимания и сотрудничества. Специалисты обсудили вопросы духовных связей и исторической памяти, истории взаимоотношений народов Казахстана и Китая, культурного обмена через искусство, науку и технологии. Особое внимание было уделено перспективам научных исследований на маршрутах Шелкового пути, проблемам сохранения и реставрации памятников.

В рамках конференции состоялись дискуссии, презентации научно-исследовательских проектов и предложений по новым направлениям международного сотрудничества. Масштабное мероприятие было признано важной научно-практической площадкой, деятельность которой была направлена на изучение взаимодействия восточных и западных цивилизаций, сохранение и популяризацию исторического наследия, а также укрепление межкультурного и межконфессионального диалога.

Добавим, что в центре внимания оказался и начавшийся Год туризма Китая в Казахстане, и открывшаяся в Национальном музее выставка «Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан».

Так, об истории китайской вышивки, ее философии и месте в современном мире рассказала одна из ведущих мас­теров Линь Ся:

– Это древнее ремесло, имеющее историю более чем в две тысячи лет, дошло до наших дней, и сегодня мы стараемся ассимилировать его в современную жизнь, сохраняя первозданный облик. Издревле мастера использовали в своих работах узоры в виде бабочек, цветов, деревьев, актуальны эти орнаменты и сегодня. Это своеобразный способ выражения своего стиля, внутренней философии мастера.

Китайцам удалось не только сохранить ремесло, но и переложить древние техники вышивки на современные машинки. Об этом в своем выступлении говорил директор Института исследований культуры Великого шелкового пути Дэн Хуацян.

О роли и значении буддийской культуры на Великом шелковом пути рассказал профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Турсынхан Зекенулы. Заместитель директора Историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Алишер Беспалинов говорил об истории старинного ремесла казахов – ковроткачестве, в частности о традиции использования орнаментов при изготовлении текстильных изделий. Научный сотрудник Национального музея РК Назерке Шынарбек выступила с докладом об особенностях казахских тускиизов (настенных ковров ручной работы), выполненных в технике шелковой вышивки.

Участники конференции единодушны в том, что ее результаты будут способствовать дальнейшему укреплению связей между странами и открытию новых возможностей для партнерства. В завершение мероприятия между Национальным музеем РК и Национальным музеем шелка Китая был подписан меморандум о сотрудничестве.