В Иле-Алатау начинается один из ярких и красивых признаков весны – период цветения абрикосовых рощ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

скриншот видео Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

В Красную книгу Казахстана занесено 37 видов растений Иле-Алатауского национального природного парка. В том числе и дикие абрикосы, которые относятся к редким видам и требуют дальнейшего изучения, наблюдения за состоянием и особой защиты. Для этого в 2007 году в Талгарском филиале, Котырбулакском лесничестве создан лесной генетический резерват абрикоса площадью 168 га.

Абрикос обыкновенный – плодовитое растение, считается генетическим ресурсом, имеющим большое значение для сохранения биоразнообразия. Цветение диких абрикосов - не только экологически значимое явление, но и живописное природное событие.

Ранее на территории Шарынского государственного национального природного парка сработала фотоловушка, зафиксировав одного из символов дикой природы Казахстана - горных козлов.