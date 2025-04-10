Уникальные снимки были получены в труднодоступных горных участках парка, где обитание этих животных ранее лишь предполагалось, но не было подтверждено визуально

кадр из видео

На территории Шарынского государственного национального природного парка сработала фотоловушка, зафиксировав одного из символов дикой природы Казахстана - горных козлов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Сибирский горный козел — редкий и охраняемый вид, включенный в Красную книгу Казахстана. Он населяет преимущественно горные районы страны, предпочитая крутые склоны и скалистые участки. Его присутствие в естественной среде служит важным индикатором устойчивости экосистемы, а также эффективности природоохранной деятельности, проводимой на особо охраняемых территориях.

По словам сотрудников парка, регистрация горных козлов свидетельствует о положительном воздействии принимаемых мер по охране дикой природы: борьбе с браконьерством, ограничении доступа к уязвимым зонам, восстановлении природных местообитаний и просветительской работе с местным населением.

«Эти кадры — не просто удача, а подтверждение того, что популяции редких животных сохраняются и имеют возможность развиваться. Мы продолжим работу по мониторингу и защите таких видов, ведь каждый из них — часть уникального природного наследия нашей страны», — отмечают в администрации Шарынского парка.

Наблюдение за редкими животными с помощью фотоловушек стало важным инструментом в изучении и охране биоразнообразия. Такие данные помогают ученым лучше понимать распределение видов, особенности их поведения и своевременно выявлять угрозы для природных территорий.